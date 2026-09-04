Liga Uruguaya de Básquetbol: Biguá anunció la contratación de un distinguido entrenador brasileño, Léo Costa

Biguá anunció la contratación del DT brasileño Léo Costa, que tras siete años en Minas Tenis dirigirá por primera vez en el extranjero. También integra el cuerpo técnico de la selección de Brasil.

El Pato confirma ser uno de los animadores de la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), con la llegada un distinguido entrenador, que viene de ser campeón de la Copa Super 8 en su país y que fue distinguido como mejor entrenador en la liga 2024-25, donde alcanzó la final que perdió 3-1 frente a Franca.

El DT llega además con muy buenas participaciones a nivel internacional, con tres podios consecutivos de la Basketball Champions League Americas (BCLA) entre 2021 y 2023. Recordar que Biguá fue invitado para esta edición y compartirá grupo con el campeón argentino, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Pinheiros de Brasil.

Para esta nueva temporada el equipo mineiro cortó el ciclo de Léo Costa tras quedar afuera en cuartos de final tanto en el NBB como en la BCLA. En su lugar anunció la llegada de un exentrenador de la selección femenina de Brasil, Paulo Bassul.

Léo Costa dirigiendo ante Biguá en el Estadio Cerrado 8 de Junio de Paysandú. Foto: FIBA.

El DT enfrentó a Biguá en nueve ocasiones, lo derrotó tres veces en la BCLA 2024-25, también en la 2022-23, mientras que en la 2021-22 el saldo fue favorable para los uruguayos con dos triunfos y una derrota.

El Pato llega renovado a esta edición con contrataciones de peso como las de Mathías Calfani, Federico Pereiras y Theo Metzger, mientras que Sebastián Ottonello seguirá en el equipo. Además rompió el mercado con la vuelta de Donald Sims que será bien acompañado por el ex Urunday Universitario, Tanksley Efianayi.

De esta manera Biguá busca volver a entrar en las principales marquesinas de la LUB tras la salida de Santiago Vidal, Donald Sims, Victor Rudd y Luis Santos tras la temporada 2022-23, donde el equipo venía de acceder a semifinales y previamente había alzado el bicampeonato.