Aguada cerró a su pivot extranjero para la Liga Uruguaya de Básquetbol: Demetrius Treadwell es el elegido

Aguada cerró a su segundo extranjero. El rojiverde confirmó a Demetrius Treadwell como su pivot para disputar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 y la Basketball Champions League Americas.

Se trata de un interno de 35 años, de 2,01 metros. El jugador viene del Elitzur Shomron Hlp del ascenso israelí con quien alcanzó las semifinales por la segunda promoción. Dicha temporada fue galardonado como máximo rebotero del torneo, con 11,9 por encuentro, a lo que complementó con 13,2 puntos por partido.

Precisamente su potencia en la pintura es lo que caracteriza al extranjero, que intentará aportar su rol al equipo y unidades cerca del aro. Treadwell se afianzó en el básquetbol de ascenso de Israel, liga donde se ha instalado desde la temporada 2015-16, cuando tuvo su primera salida a Europa luego de un exitoso paso por Estudiantes de Concordia.

El año pasado también tuvo un pequeño pasaje por Metros de Santiago de República Dominicana, pero no pudo repetir sus muy buenos números que sostuvo en Israel, pudiendo jugar apenas tres partidos. El estadounidense también tuvo pasajes por Francia, Corea del Sur, Lituania, Filipinas y Puerto Rico.

El rojiverde ya tenía en sus filas al ex Capitol, Davaunta Thomas, como innominada y espera cerrar el retorno de Jamil Wilson que tiene todo encaminado para jugar nuevamente con el club, luego de ser finalista en la temporada 2024-25.

Santiago Vidal y Agustín Zuvich repetirán como fichas nacionales, mientras que Agustín Da Costa y Álex López son las caras nuevas como mayores. Joaquín Rodríguez, que el año pasado jugó como sub 23, pasa a ser ficha, mientras que Facundo Morales y Matías Espinosa serán los sub 23 no oriundos.

El equipo volverá a ser dirigido por Leandro Taboada, quien asumió el mando del equipo en el tramo final de la temporada donde Aguada fue subcampeón, luego de ser asistente de los procesos de Germán Cortizas y Diego Vadell.