Nacional completó su plantel para la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 con un venezolano de selección

Nacional completó su plantel para la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 con la llegada de Yohanner Sifontes, venezolano que disputó con su selección el último Mundial y la AmeriCup.

Ovación confirmó con fuentes del club la llegada del jugador con quien Fernando Martínez Larrosa había anunciado que las negociaciones estaban avanzadas. Se trata de un perimetral de 1,90, que viene de promediar 10,3 puntos en la Superliga de Venezuela, jugando 26 minutos por encuentro. Sifontes llegó con la temporada iniciada a Trotamundos, con quien quedó eliminado en los cuartos de final y luego jugó las semifinales con Cocodrilos, quien quedó afuera en el séptimo partido. Anteriormente comenzó la temporada en Unifacisa de Brasil, con quien promedió 11,6 puntos y 4,3 asistencias, pero no pudo alcanzar la postemporada.

El jugador que cumplirá 31 años este mes hizo toda su carrera en Sudamérica, teniendo pasajes además por Argentina, Bolivia y Colombia. Su mejor temporada la tuvo el año pasado, cuando promedió 16,7 puntos en Botafogo. Sifontes fue además campeón de la Copa Intercontinental en 2016 defendiendo a Guaros de Lara.

El venezolano tiene un antecedente reciente ante Peñarol en el Palacio. Lo enfrentó por la Liga Sudamericana 2023 y fue le goleador de su equipo, Leones de Quilpué de Chile, con 17 unidades, en la caída 86-53 en la fase de grupos del certamen.

Yohanner Sifontes enfrentando a Panamá por la AmeriCup. Foto: FIBA.

Con su selección tuvo una muy buena AmeriCup, donde promedió 10,3 puntos y 5,7 asistencias por encuentro, y disputó los seis partidos de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, para el que Venezuela ya está eliminada. En dichos encuentros anotó 13,7 unidades por partido.

De esta manera el equipo de Álvaro Ponce confirmó a sus 10 fichas para disputar la LUB. Las nacionales serán Gianfranco Espíndola, Patricio Prieto, Pablo Gómez, Ignacio Xavier y Gastón Semiglia, Thomas Araujo e Ignacio Stoll las sub 23, mientras que las innominadas las complementan Andrew Goudelock y Luismael Ferreiras.

El Bolso tiene la posibilidad aún de incorporar un extranjero para la disputa de la Liga Sudamericana de Básquetbol, que se juega a inicios de la temporada.