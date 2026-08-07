Liga Uruguaya: Peñarol completó su plantel al firmar con un puertorriqueño que puede ser rival de Uruguay

Alexander Kappos es el tercer extranjero de Peñarol para la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27. El puertorriqueño ya firmó su vínculo con el aurinegro, viene de defender a su selección en las últimas dos ventanas de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 y disputó además la última AmeriCup.

Se trata de un alero de 29 años, que mide 2,07, que destaca por su manejo de balón, capacidad atlética y buen juego de frente. El jugador durante las últimas dos temporadas ha alternado entre la liga de México y la de su país, donde se afianzó en Criollos de Caguas, a quien defendió en las últimas tres temporadas. Anteriormente tuvo pasajes por Canadá, Grecia y Portugal, por lo que es la primera vez que jugará en Sudamérica.

De esta manera el aurinegro completó todas sus fichas mayores al acordar con el jugador que viene de quedar eliminado el pasado lunes de la liga de su país, al perder en seis partidos las semifinales. Con su equipo promedió 8,3 puntos y un 37% en triples, con 4,8 tirados por encuentro.

Kappos se suma a Skyler Hogan y Christopher Perry como innominado, mientras que Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas y Santiago Calimares serán las fichas mayores. Nicolás Lema seguirá como ficha sub 23.

Recordar que el Carbonero tendrá además la disputa de la Basketball Champions League Americas a partir de diciembre, competencia donde podrá incorporar además dos extranjeros más, con la condición de que dos sean latinos, por lo que Kappos puede ocupar uno de esos dos cupos.

El extranjero podrá estar en Uruguay el 31 de agosto, cuando enfrente con su selección a la Celeste en el Antel Arena en un partido de vital importancia para ambos rumbo a Qatar 2027. El 27 podría jugará contra Argentina en Mar del Plata, en caso de que sea citado nuevamente.