Nacional anunció a un ex NBA y Euroliga para la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27

Nacional se aseguró a Andrew Goudelock para disputar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 y la Liga Sudamericana de Básquetbol 2026. El extranjero llega con un gran currículum, con pasado en la NBA y Euroliga. Si bien en el último tiempo se alejó de la élite llega con buenos números de ligas europeas a sus 37 años de edad.

Se trata de un perimetral de 1,91, que jugó en Los Ángeles Lakers dos temporadas entre 2011 y 2013 y después de buenas temporadas en Europa se ganó su lugar en Houston Rockets, con quien jugó la temporada 2015-16. Comenzará a entrenar con el Bolso en setiembre.

Entre 2014 y 2018 disputó tres temporadas en Euroliga, donde defendió los colores de Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv y Olimpia Milano, teniendo con el segundo su mejor temporada anotadora con un promedio de 17.1 por juego, con un 45% en triples.

Si bien salió de la élite del continente al irse a China en 2018, se mantuvo compitiendo en muy buenas ligas, como Lituania, España y Grecia. Precisamente en este último jugó en tres temporadas en el Kolossos H Hotels, donde compartió equipo el último año con el brasileño Gabriel Jaú, quien supo ser campeón con Peñarol de la LUB.

Bienvenido, Andrew Goudelock👋🏾



El escolta estadounidense con pasado en la NBA y una destacada trayectoria en la Euroliga, se suma a Nacional para la temporada 2026/27



¡A dejar todo por estos colores!🔵⚪🔴 pic.twitter.com/DdtuqUprko — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) July 22, 2026

Tras la temporada fue a Chipre a disputar los playoffs con el APOEL Nicosia, con quien promedió 13,8 puntos en dicha etapa de la temporada, donde su equipo quedó eliminado en cinco partidos frente al campeón AEK Larnaca.

Álvaro Ponce volverá a ser el entrenador del tricolor que ya tienen a todos sus nacionales confirmados. Las fichas mayores serán Gianfranco Espíndola, Patricio Prieto, Pablo Gómez, Gastón Semiglia (proveniente de Hebraica Macabi) e Ignacio Xavier (proveniente de Hebraica Macabi). Como fichas sub 23 estarán Thomás Araujo (jugando en Olivol Mundial) e Ignacio Stoll (jugando en Urupan).

Con el extranjero ya definido en el perímetro, ahora Nacional buscará completar su plantel con dos en el juego interno.