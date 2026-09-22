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Olimpia vs. Verdirrojo por la Liga de Ascenso: las Alas Rojas van por subir a Liga Uruguaya de Básquetbol

El equipo de Andrés Borroni viene de ganar en el Cerro y buscará concretar esta misma noche la vuelta a primera tras cuatro temporadas de ausencia, ante el rival que lo eliminó el año pasado.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
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Ezequiel Bell defendido por Agustín Cabillón y Joaquín Rodríguez en el partido entre Olimpia y Verdirrojo
Ezequiel Bell defendido por Agustín Cabillón y Joaquín Rodríguez en el partido entre Olimpia y Verdirrojo.
Foto: @lamaquinablanca.

Olimpia busca cerrar su vuelta a la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de cuatro temporadas de ausencia, al recibir a Verdirrojo en el Estadio Albérico Passadore.

Las Alas Rojas vienen de ganar en el Cerro y ahora tienen dos oportunidades de cerrar la serie en su escenario, donde en la temporada solo perdieron un partido, frente a Tabaré. Por su parte, el cerrense solo pudo ganar una vez en el siglo visitando la Cúpula de Colón, en la última fecha de la Liguilla el año pasado.

El de Colón intentará cerrar la serie y concretar su ascenso frente al equipo que lo eliminó en cuartos de final el año pasado. El primer juego de la serie terminó con un contundente 100-68 para los dirigidos por Andrés Borroni.

Castellani y Agarbado se suman a la fiesta

Olimpia sigue repartiendo las conversiones de tres puntos. Con un 6/11 saca 10 de ventaja temprano.

No afloja

Olimpia agrega triples de Mateo Mac Mullen y Agustín Méndez para abrir cuatro de ventaja con 4/8 desde más allá de los 6,75.

Joaquín Rodríguez ilusiona al Cerro

El perimetral de Aguada lidera desde su uno contra uno, pone cerca al del Cerro y le saca la tercera personal a Martín Pedomo.

Defensa y triples

Con un alto tono defensivo atrás; y agregando triples de Agustín Méndez y Martín Perdomo, Olimpia comienza al frente.

Verdirrojo tiene el quinteto para buscar estirar la serie

Mauro Nava saldrá a la cancha con Giovanni Corbisiero, Joaquín Rodríguez, Martín Aguilera, Federico Haller y Randy Rickards.

El quinteto de Olimpia para buscar el ascenso

Andrés Borroni inicia con Martín Perdomo, Agustín Méndez, Mateo Mac Mullen, Lucio Castellani y Ezequiel Bell.

Lucio Castellani en el partido frente a Verdirrojo por las semifinales de la Liga de Ascenso
Lucio Castellani en el partido frente a Verdirrojo por las semifinales de la Liga de Ascenso.
Foto: @lamaquinablanca.

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Tras ganar en el Cerro las Alas Rojas buscarán el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 esta noche y retornar a primera tras cuatro temporadas ausente.

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