Olimpia vs. Verdirrojo por la Liga de Ascenso: las Alas Rojas van por subir a Liga Uruguaya de Básquetbol

Olimpia busca cerrar su vuelta a la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de cuatro temporadas de ausencia, al recibir a Verdirrojo en el Estadio Albérico Passadore.

Las Alas Rojas vienen de ganar en el Cerro y ahora tienen dos oportunidades de cerrar la serie en su escenario, donde en la temporada solo perdieron un partido, frente a Tabaré. Por su parte, el cerrense solo pudo ganar una vez en el siglo visitando la Cúpula de Colón, en la última fecha de la Liguilla el año pasado.

El de Colón intentará cerrar la serie y concretar su ascenso frente al equipo que lo eliminó en cuartos de final el año pasado. El primer juego de la serie terminó con un contundente 100-68 para los dirigidos por Andrés Borroni.