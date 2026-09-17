A los 43 años falleció Michael Sweetney, el "Osito", de recordado pasaje por el básquetbol uruguayo

A los 43 años falleció Michael Sweetney, recordado jugador con varios pasajes por la Liga Uruguaya de Básquetbol, según confirmó su familia a través de una emotiva carta que compartió su esposa en redes sociales. "Conocer a Mike Sweetney era quererlo. Nadie lo amaba más que su familia, y él no amaba a nadie más que a ellos", expresó India.

"Con el corazón destrozado, anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amado Michael. Sus hijos eran la luz de su vida, y vivía cada día para brindarles la mejor vida posible. Fue mi mejor amigo durante 30 años y mi esposo durante casi 20. No sé qué haremos —o qué haré yo— sin él", añadió.

"Fue el mejor hijo, hermano, familiar, amigo, padre y esposo que cualquiera podría desear. Agradecemos cada llamada y mensaje de cariño y apoyo. Solo les pedimos que, por ahora, nos den un poco de tiempo antes de contactarnos, ya que la situación nos resulta abrumadora. Gracias y que Dios los bendiga", sentenció.

Durante su carrera tuvo su primer pasaje en Uruguay defendiendo a Biguá en la temporada 2010/11 donde tuvo una actuación destacada y llegó a la final con el equipo de Villa Biarritz, aunque fue vicecampeón al caer en la definición frente a Malvín.

Pero no fue el único equipo al que defendió en nuestro país porque en 2012 pasó por Olimpia, también jugó en Atenas en la temporada 2014/15 y también por Urunday Universitario en la 2016/17. Su 2.03 y su contextura física hicieron que llame mucho la atención, además de sus destacados rendimientos y el apodo de "Osito", que quedó de su pasaje por el deporte local y que hizo popular Alberto Sonsol.

En Estados Unidos llegó a jugar en la NBA y en el draft de 2003 fue el noveno elegido en una temporada donde, por ejemplo, el primero fue LeBron James, tercero Carmelo Anthony, cuarto Chris Bosh o quinto Dwayne Wade. Además, defendió a los New York Knicks y los Chicago Bulls.

Precisamente la franquicia neoyorquina, vigente campeona de la NBA despidió a su exjugador. "Fue una persona increíble que será extrañada por muchos. Nuestros pensamientos están con su familia", manifestó a través de sus redes sociales.

The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.



Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026

A su vez, un amigo suyo también compartió un emotivo mensaje: "El mundo perdió a un gigante hoy. Yo perdí a un amigo cercano. El mundo del baloncesto perdió a una estrella querida. Nuestra comunidad judía perdió a un aliado y a alguien que sabía exactamente cómo estar presente. Mike Sweetney no era solo un amigo. Era familia. Cuando lo necesitabas, él estaba allí. Siempre. Ni siquiera tenías que pedírselo".

"Su dedicación a la concienciación sobre la salud mental y su disposición a compartir su historia para beneficio de los demás era el trabajo de un ser humano desinteresado con un corazón enorme. Mike te queremos y te extrañaremos. Gracias por todo", sentenció.

The world lost a giant today. I lost a close friend. The basketball world lost a beloved star. Our Jewish community lost an ally and someone who knew exactly how to show up.



Mike Sweetney wasn’t just a friend. He was family. When you needed him, he was there. Always. You didn’t… pic.twitter.com/mwRh9UQgjA — Elliot Steinmetz (@elliotsteinmetz) September 17, 2026

Sweetney fue un ejemplo de superación, pasó por un episodio de depresión grande cuando su carrera despegaba y desde ese ejemplo trabajó desde lo social haciendo consciencia de la salud mental. En 2015 le contó a Pasión de Basketball (VTV): "Mi padre falleció poco después. Siempre estuvo conmigo y eso cambió mi carrera. Caí en una depresión profunda, empecé a engordar y me dejó de importar el básquetbol".