A los 43 años falleció Michael Sweetney, el "Osito", de recordado pasaje por el básquetbol uruguayo
Tuvo pasajes en clubes como Biguá, Olimpia, Atenas y Urunday Universitario en la Liga Uruguaya, mientras que también contó con dos experiencias en la NBA.
A los 43 años falleció Michael Sweetney, recordado jugador con varios pasajes por la Liga Uruguaya de Básquetbol, según confirmó su familia a través de una emotiva carta que compartió su esposa en redes sociales. "Conocer a Mike Sweetney era quererlo. Nadie lo amaba más que su familia, y él no amaba a nadie más que a ellos", expresó India.
"Con el corazón destrozado, anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amado Michael. Sus hijos eran la luz de su vida, y vivía cada día para brindarles la mejor vida posible. Fue mi mejor amigo durante 30 años y mi esposo durante casi 20. No sé qué haremos —o qué haré yo— sin él", añadió.
"Fue el mejor hijo, hermano, familiar, amigo, padre y esposo que cualquiera podría desear. Agradecemos cada llamada y mensaje de cariño y apoyo. Solo les pedimos que, por ahora, nos den un poco de tiempo antes de contactarnos, ya que la situación nos resulta abrumadora. Gracias y que Dios los bendiga", sentenció.
Durante su carrera tuvo su primer pasaje en Uruguay defendiendo a Biguá en la temporada 2010/11 donde tuvo una actuación destacada y llegó a la final con el equipo de Villa Biarritz, aunque fue vicecampeón al caer en la definición frente a Malvín.
Pero no fue el único equipo al que defendió en nuestro país porque en 2012 pasó por Olimpia, también jugó en Atenas en la temporada 2014/15 y también por Urunday Universitario en la 2016/17. Su 2.03 y su contextura física hicieron que llame mucho la atención, además de sus destacados rendimientos y el apodo de "Osito", que quedó de su pasaje por el deporte local y que hizo popular Alberto Sonsol.
En Estados Unidos llegó a jugar en la NBA y en el draft de 2003 fue el noveno elegido en una temporada donde, por ejemplo, el primero fue LeBron James, tercero Carmelo Anthony, cuarto Chris Bosh o quinto Dwayne Wade. Además, defendió a los New York Knicks y los Chicago Bulls.
Precisamente la franquicia neoyorquina, vigente campeona de la NBA despidió a su exjugador. "Fue una persona increíble que será extrañada por muchos. Nuestros pensamientos están con su familia", manifestó a través de sus redes sociales.
The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026
Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL
A su vez, un amigo suyo también compartió un emotivo mensaje: "El mundo perdió a un gigante hoy. Yo perdí a un amigo cercano. El mundo del baloncesto perdió a una estrella querida. Nuestra comunidad judía perdió a un aliado y a alguien que sabía exactamente cómo estar presente. Mike Sweetney no era solo un amigo. Era familia. Cuando lo necesitabas, él estaba allí. Siempre. Ni siquiera tenías que pedírselo".
"Su dedicación a la concienciación sobre la salud mental y su disposición a compartir su historia para beneficio de los demás era el trabajo de un ser humano desinteresado con un corazón enorme. Mike te queremos y te extrañaremos. Gracias por todo", sentenció.
The world lost a giant today. I lost a close friend. The basketball world lost a beloved star. Our Jewish community lost an ally and someone who knew exactly how to show up.— Elliot Steinmetz (@elliotsteinmetz) September 17, 2026
Mike Sweetney wasn’t just a friend. He was family. When you needed him, he was there. Always. You didn’t… pic.twitter.com/mwRh9UQgjA
Sweetney fue un ejemplo de superación, pasó por un episodio de depresión grande cuando su carrera despegaba y desde ese ejemplo trabajó desde lo social haciendo consciencia de la salud mental. En 2015 le contó a Pasión de Basketball (VTV): "Mi padre falleció poco después. Siempre estuvo conmigo y eso cambió mi carrera. Caí en una depresión profunda, empecé a engordar y me dejó de importar el básquetbol".
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