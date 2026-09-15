LDA: Trouville le remontó a Sayago en la primera semifinal; Olivol salvó la categoría y mandó a Marne a DTA

Trouville tambaleó, coqueteó con los fantasmas de su irregular final de temporada, pero con un tremendo 24-10 en el último cuarto logró derrotar a Sayago por 88-81 para sostener su ventaja de localía en la semifinal en la que se pone en juego uno de los ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28.

El equipo de Nicolás Díaz remó todo el juego de atrás, llegó a estar 12 puntos abajo en el tercer cuarto, pero sacó la rebeldía para llevárselo.

Michael Henry otra vez fue figura y se agrandó en momento pesado para cerrar su planilla con 29 puntos. El extranjero que llegó para disputar playoffs tras brillar en el ascenso argentino, lideró a un equipo que con un parcial de 20-2 puso de cara el juego a su favor, aún con cuatro minutos para el final.

A Sayago lo pasó por arriba la marea roja y no pudo volver al partido, pero sabe que ahora tendrá revancha jugando como local el próximo jueves. Sin embargo seguramente se lleve el sabor amargo de tenerlo muy cerca, con un buen 11/30 en triples y 20 puntos de contraataque con los que se ilusionó con dar el batacazo de visita. Pero sucumbió ante el talento individual de los extranjeros.

Olivol Mundial se salvó y descendió a Marne

El último descenso a la DTA se resolvió en un desenlace apasionante. Marne, pese a jugar la serie con un extranjero por la ausencia de Josh Nichols —que acusó un cuadro febril—, tuvo la última pelota para mandar el juego al alargue sin embargo Olivol Mundial terminó festejando la permanencia. El Mundialista con un goleo repartido entre los titulares llegó a tomar 14 de ventaja, pero sufrió la arremetida del Tifón, que con triples y un Demian Álvarez líder casi absorbe 12 puntos en tres minutos. Pero a Joaquín Núñez le salió un triple increíble de la esquina, que pudo darle una chance más a los de Juan Manuel Loureiro.