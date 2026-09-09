LDA: Olimpia y Verdirrojo avanzaron a semifinales; Colón descendió y Olivol Mundial ganó una chance más

La Liga de Ascenso cerró tres series en la noche de ayer donde Olimpia y Verdirrojo avanzaron a semifinales y definirán un ascenso entre ellos, mientras que Olivol Mundial determinó el descenso a la DTA de Colón, y ahora se enfrentará en la final por el tercero a Marne.

A pasitos del Mercado Agrícola las Alas Rojas cerraron con barrida su serie gracias a un segundo punto que dominaron de punta a punta, más allá de que su bajo número en libres (23/40) no le permitió tener en el encuentro el aire que parecía merecer en base a su juego, con buenos aciertos del perímetro y el dominio de Ezequiel Bell en el juego interno.

Agustín Méndez y Martín Perdomo tomaron las riendas del equipo de Andrés Borroni que ahora tendrá revancha ante Verdirrojo, luego de que este lo eliminara en cuartos el año pasado.

Precisamente el cerrense se llevó de la Costa un triunfo trabajado ante Lagomar. Los de Mauro Nava se repusieron rápido de un adverso 16-3 inicial, Randy Rickards rescató al Verdi en su peor momento y después el equipo construyó con distintos puntos altos.

Manuel Mayora fue líder y Martín Aguilera un pilar defensivo, pero en el cierre el candado del juego estaba en las manos de Giovanni Corbisiero, que con un par de triples evitó la reacción del verde que se despidió del torneo.

La Liga de Ascenso conoció al segundo equipo que dejará la categoría. Colón, que había forzado un tercer y definitivo partido al imponerse como local y que parecía tirarle la presión a Olivol Mundial, que solo anotó cinco puntos en el segundo cuarto, terminó bajando tras sufrir un brutal parcial en el tercero, donde recibió un 18-0 en cinco minutos, parcial en el que Thomas Araújo y Jordan O’Neal lideraron.

En un deslucido partido el Mundialista controló el ritmo, permitió apenas cuatro puntos de contraataque y estiró su estadía en la divisional, que deberá definirla en una serie ante Marne.

Por su parte, Colón se despide tras nueve años consecutivos en la divisional.

