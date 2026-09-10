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Trouville vs. Larre Borges en vivo por Liga de Ascenso de básquetbol: seguí en directo el minuto a minuto

El equipo de Nicolás Díaz logró bajar el ritmo vertiginoso que propuso el aurinegro de La Unión en el arranque, que se sostiene por su 4/11 en triples.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
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Michael Henry defendido por Nicolás Pereyra en el segundo juego de los cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Larre Borges y Trouville
Michael Henry defendido por Nicolás Pereyra en el segundo juego de los cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Larre Borges y Trouville.
Foto: Ignacio Sánchez.

Trouville y Larre Borges definen a partir de las 20:15 el último boleto a los cuartos de final de la Liga de Ascenso en el gimnasio de la calle Chucarro.

El rojo de Pocitos, el gran favorito a quedarse con uno de los dos boletos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 viene de estirar la serie al ganar en el Romeo Schinca por 92-75 y se repuso de la sorpresiva caída en su escenario, por 79-74, ante el aurinegro de La Unión, que accedió a esta instancia vía Reclasificatorio y dio el batacazo frente a Tabaré en el play-in.

El vencedor se medirá en la semifinal frente a Sayago, que dará cupo a primera.

Liga de Ascenso: Trouville estiró la serie ante Larre Borges y Sayago está en semis tras eliminar a Stockolmo

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Final del segundo cuarto

Paliza de Trouville en los segundos 10 minutos. Martín Trelles lideró, el rojo reparte conversiones y del banco trajo triples de Diego García y Claudio Bascou.

A eso agregó una defensa que permitió apenas 10 puntos en el segundo chico para liderar por 51-31.

¡Oficialmente encendido!

Triples consecutivos de Martín Trelles le dan aire a Trouville.

Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Foto: Ignacio Sánchez.

¡A puro triple!

Trouville parecía ganar tranquilidad con el goleo de Michael Henry y un triple de Martín Trelles, pero Larre Borges se mantiene cerca a puro bombazo.

Se retrasa el inicio

El recibimiento de Trouville provoca que el partido comience minutos más tardes por globos, papel picado y serpentinas sobre el flotante de la calle Chucarro.

Ausencia en la pintura

Agustín Irastorza no estará a la orden de Trouville por una fractura en el dedo.

Agustín Irastorza, de Trouville
Agustín Irastorza, de Trouville.
Foto: @LDA_uy.

El quinteto inicial de Joel Pose

Larre Borges saltará a la cancha con Nicolás Pereyra, William Brown III, Christian Pereira, Santiago Tucuna y Agustín Zuvich.

Los cinco de Trouville

Nicolás Díaz comenzará el partido con Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Dennis McKinney, Michael Henry y Pablo Gómez.

Bienvenidos al Liveblog de Trouville vs. Larre Borges

En la calle Chucarro se define el último finalista de la Liga de Ascenso en un tercer y definitivo partido de cuartos de final.

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