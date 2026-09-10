Trouville vs. Larre Borges en vivo por Liga de Ascenso de básquetbol: seguí en directo el minuto a minuto

Trouville y Larre Borges definen a partir de las 20:15 el último boleto a los cuartos de final de la Liga de Ascenso en el gimnasio de la calle Chucarro.

El rojo de Pocitos, el gran favorito a quedarse con uno de los dos boletos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 viene de estirar la serie al ganar en el Romeo Schinca por 92-75 y se repuso de la sorpresiva caída en su escenario, por 79-74, ante el aurinegro de La Unión, que accedió a esta instancia vía Reclasificatorio y dio el batacazo frente a Tabaré en el play-in.

El vencedor se medirá en la semifinal frente a Sayago, que dará cupo a primera.

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