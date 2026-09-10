Trouville vs. Larre Borges en vivo por Liga de Ascenso de básquetbol: seguí en directo el minuto a minuto

Trouville y Larre Borges definen a partir de las 20:15 el último boleto a los cuartos de final de la Liga de Ascenso en el gimnasio de la calle Chucarro.
El rojo de Pocitos, el gran favorito a quedarse con uno de los dos boletos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 viene de estirar la serie al ganar en el Romeo Schinca por 92-75 y se repuso de la sorpresiva caída en su escenario, por 79-74, ante el aurinegro de La Unión, que accedió a esta instancia vía Reclasificatorio y dio el batacazo frente a Tabaré en el play-in.
El vencedor se medirá en la semifinal frente a Sayago, que dará cupo a primera.
Final del segundo cuarto
Paliza de Trouville en los segundos 10 minutos. Martín Trelles lideró, el rojo reparte conversiones y del banco trajo triples de Diego García y Claudio Bascou.
A eso agregó una defensa que permitió apenas 10 puntos en el segundo chico para liderar por 51-31.
Un aluvión de contraataque
Trouville castiga a Larre Borges con 14 puntos de contraataque temprano para sacar 15.
El Patita trae más triples del banco
Diego García estira la ventaja para el de Pocitos con otro bombazo.
Henry rompe la zona
El extranjero castiga el sistema defensivo de Joel Pose con dos bombazos. Abre 10 Trouville.
Final del primer cuarto
Dañando en media cancha y con un Martín Trelles líder, Trouville se va al primer descanso ganando 26-19.
¡Oficialmente encendido!
Triples consecutivos de Martín Trelles le dan aire a Trouville.
¡A puro triple!
Trouville parecía ganar tranquilidad con el goleo de Michael Henry y un triple de Martín Trelles, pero Larre Borges se mantiene cerca a puro bombazo.
Batalla de ritmo
Larre Borges intenta dañar en posesiones cortas, Trouville busca ir a la media cancha. 10-8 gana el cuadriculado.
Rompe el cero
Christian Pereira con triple pone los primeros puntos de la noche. Al frente Larre Borges.
Se retrasa el inicio
El recibimiento de Trouville provoca que el partido comience minutos más tardes por globos, papel picado y serpentinas sobre el flotante de la calle Chucarro.
Ausencia en la pintura
Agustín Irastorza no estará a la orden de Trouville por una fractura en el dedo.
El quinteto inicial de Joel Pose
Larre Borges saltará a la cancha con Nicolás Pereyra, William Brown III, Christian Pereira, Santiago Tucuna y Agustín Zuvich.
Los cinco de Trouville
Nicolás Díaz comenzará el partido con Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Dennis McKinney, Michael Henry y Pablo Gómez.
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En la calle Chucarro se define el último finalista de la Liga de Ascenso en un tercer y definitivo partido de cuartos de final.