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El País Ovación Basquetbol

Liga de Ascenso: Trouville estiró la serie ante Larre Borges y Sayago está en semis tras eliminar a Stockolmo

El Rojo de Pocitos le pagó con la misma moneda al cuadriculado y lo venció en La Unión, mientras que el de Ariel y la vía repitió y sigue en busca de volver a la Liga.

El País
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07/09/2026, 23:35
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Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Foto: Ignacio Sánchez.

Noche con mucho en juego en el marco de los cuartos de final de la Liga de Ascenso porque se disputó el segundo punto de la llave entre Larre Borges y Trouville, así como también Sayago frente a Stockolmo.

En La Unión, el que se hizo fuerte fue el Rojo de Pocitos que se sacó de encima la derrota en casa y se impuso con un contundente 92-75 ante el cuadriculado. Los 28 puntos de Michael Henry y los 23 de Martín Trelles fueron claves para darle una vida más a los dirigidos por Nicolás Díaz que definirán el tercer punto jugando en casa. Por el lado del local volvió a destacar Agustín Zuvich que puso 17 puntos y siete rebotes.

Cabe recordar que hace pocos días el aurinegro había dado la sorpresa jugando como visitante y se había quedado con la victoria por 79-74 lo que dejaba a los de Joel Pose a un triunfo de la próxima instancia, pero ahora la llave quedó 1-1 y se definirá el próximo jueves.

Por otra parte, Sayago terminó lo que inició hace unos días. Le volvió a ganar a Stockolmo y de esta forma lo dejó por el camino y se metió en las semifinales. Esta vez fue 80-67 con el aporte goleador de Santiago Calimares que sumó 19 puntos y que fue bien acompañado por Adyel Borges que aportó 18 puntos.

El de Ariel y la vía sentenció de local lo había comenzado en el Prado porque en el primer punto había vencido por 71-65 y en esta ocasión se volvió a imponer dando un golpe sobre la mesa pensando en lo que se viene sabiendo que su rival saldrá precisamente de la llave entre Trouville y Larre Borges, a la que le queda un partido.

En la noche de este martes desde las 20:15 se juega Montevideo-Olimpia (0-1) con ventaja para el Alas Rojas, mientras que Lagomar-Verdirrojo (0-1), que tiene arriba al equipo del Cerro va 20:30, ambos duelo por los cuartos de final. También desde las 20:30 definirán Olivol-Colón (1-1) aunque en este caso por la permanencia ya que el equipo que pierda perderá la categoría.

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