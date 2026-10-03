¿Peligra el inicio de la Liga Uruguaya? Se paró la actividad por conflicto entre FUBB y Ujobb: las razones

El inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) programado para el 12 de octubre está en duda por un conflicto entre la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) y la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (Ujobb). El organismo rector del deporte naranja paró preventivamente sus torneos en disputa (DTA y Formativas) a partir del domingo, luego de que los árbitros no se presentaran a la prueba física fijada para el pasado viernes y este sábado, ya que entendían que por estatuto se debía fijar para más adelante.

"Nos dirigimos a ustedes con el fin de informar de manera transparente la crítica situación surgida en relación con el estamento arbitral, la cual obliga a este Comité Ejecutivo a tomar la lamentable decisión de suspender provisionalmente la actividad oficial", citó la FUBB en un comunicado que envió a los clubes afiliados.

La federación ubicada en la calle Canelones entiende que intentó "evitar este desenlace" luego de aceptar "el 100% de las condiciones demandadas". Dentro de los puntos, la FUBB detalla que accedió "a una sola prueba física anual", "abonar un viático equivalente al jornal D2 (la categoría de árbitro Departamental 2) por la realización de la prueba", "financiar cuatro meses de gimnasio y preparador físico para los árbitros".

Ovación pudo comunicarse con agremiados a Ujobb que explicaron que la solicitud nace a raíz de que un árbitro se desvaneció en la primera prueba física y al esta no ser remunerada, el juez no tuvo subsidio por parte del BPS, al entender que el problema de salud no se generó durante su actividad laborar.

Por lo tanto el gremio inició conversaciones en mayo como para cobrar un subsidio simbólico para estar cubiertos ante una lesión durante la prueba física. A su vez se solicitó como medida sustitutiva de la segunda prueba física exonerarla por presencialidad a los entrenamientos, que serían programados para horarios libres en cancha de Guruyú Waston donde se entrenan las selecciones nacionales. Vale aclarar que si bien existe debate incluso en el propio gremio por la posible reducción a una sola prueba física anual, es algo que se implementa en otros países de la región. Para la medida sustitutiva FUBB debía contratar además un preparador físico como sucede con los árbitros en el fútbol.

Según relatan agremiados de Ujobb, estos anunciaron a la federación el pasado martes que no se iban a presentar a la prueba y como cuenta la FUBB en su comunicado, el miércoles accedió a las demandas de los jueces para que se pueda realizar la prueba física.

Como indica el estatuto, Ujobb contó que solicitó un período de preparación de 21 días e incluso accedió a bajarlos a 15, pero la FUBB sostuvo la prueba fijada entendiendo que esta no podía darse una vez iniciada la LUB. Además advirtió por mail a los árbitros que iban a sufrir "sanciones y consecuencias administrativas/deportivas preestablecidas en el reglamento" en caso de no presentarse a la misma.

En su comunicado, la federación entiende que los jueces de "forma injustificada" mantuvieron "la orden de no presentarse a la prueba física", pese a que ellos entienden que cumplieron con las demandas requeridas.

"La FUBB desplegó la logística completa en el CEFUBB (contratación de médicos, ambulancias y pagos extra a funcionarios). No obstante, la fiscalización del Departamento Arbitral confirmó que ningún árbitro concurrió a cumplir con la prueba. El Reglamento del Departamento Arbitral —acordado bilateralmente entre la FUBB y la UJOBB— establece con claridad que el árbitro que no rinda y apruebe la prueba física queda inhabilitado para arbitrar. Designar jueces inhabilitados no solo violaría la reglamentación vigente pactada, sino que expondría a la Federación y a los propios Clubes a eventuales responsabilidades civiles, médicas y legales por incumplimiento", continúa detallando el organismo ubicado en la calle Canelones.

Además lamenta "profundamente los perjuicios económicos y deportivos que esta actitud gremial causa a los clubes, patrocinadores y aficionados, tras el esfuerzo financiero que la propia FUBB asumió al conceder todos los puntos solicitados", exige "el cumplimiento de las normas que garantizan la salud e idoneidad" y aclara que "es falso que no se realizaron propuestas con anterioridad por parte de la FUBB ya que si se ha hecho en varias instancias ante el Ministerio de Trabajo y en reuniones bipartitas".

Por último cita a una Asamblea General Extraordinaria el próximo miércoles, "a efectos de que el órgano soberano disponga los pasos que se seguirán".