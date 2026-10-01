Olimpia vs. Trouville por la final de la Liga de Ascenso de básquetbol: el título se disputa en el Palacio

La Liga de Ascenso pone en disputa el título de campeón en el Palacio Peñarol, cuando Olimpia y Trouville se enfrenten en la final con el pasaje a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya confirmado.

Las Alas Rojas vienen de más de una semana de inactividad, luego de barrer a Verdirrojo. Esto llevó a Andrés Borroni a liberar a uno de sus extranjeros, el argentino Lucio Castellani. Por su parte, el rojo de Pocitos clasificó tras eliminar a Sayago en cuatro partidos y tendrá su mejor equipo disponible, solo con la ausencia de Agustín Irastorza por lesión.

En la temporada el triunfo fue siempre local. En Chucarro Trouville festejó por un agónico doble (75-73) de Dennis McKinney, mientras que en el Clasificatorio la victoria se quedó en Colón, donde Olimpia ganó con mayor holgura, 93-81.

ESTADÍSTICAS EN VIVO