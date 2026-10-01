Olimpia vs. Trouville por la final de la Liga de Ascenso de básquetbol: el título se disputa en el Palacio

La Liga de Ascenso pone en disputa el título de campeón en el Palacio Peñarol, cuando Olimpia y Trouville se enfrenten en la final con el pasaje a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya confirmado.
Las Alas Rojas vienen de más de una semana de inactividad, luego de barrer a Verdirrojo. Esto llevó a Andrés Borroni a liberar a uno de sus extranjeros, el argentino Lucio Castellani. Por su parte, el rojo de Pocitos clasificó tras eliminar a Sayago en cuatro partidos y tendrá su mejor equipo disponible, solo con la ausencia de Agustín Irastorza por lesión.
En la temporada el triunfo fue siempre local. En Chucarro Trouville festejó por un agónico doble (75-73) de Dennis McKinney, mientras que en el Clasificatorio la victoria se quedó en Colón, donde Olimpia ganó con mayor holgura, 93-81.
Final del primer cuarto: Olimpia 17-25 Trouville
Con muy buenos porcentajes de afuera (3/6) y mayor verticalidad, Trouville entra con ocho de ventaja al primer descanso.
Martín Trelles lidera el goleo con ocho puntos.
Gran arranque de afuera de Trouville
El de Pocitos con 3/4 en triples abre nueve de ventaja.
McKinney se enciende
El extranjero empieza a prender la mecha con un triple autogenerado. Abre ocho Trouville.
Arranca con mano caliente
Trouville arranca liderando por un triple y una falta de tres sobre Martín Trelles.
El quinteto de Trouville para ir por la copa
Nicolás Díaz decidió arrancar con Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Dennis McKinney, Michael Henry y Pablo Gómez.
Los cinco de Olimpia que van por el título
Andrés Borroni puso de arranque a Martín Perdomo, Agustín Méndez, Mateo Mac Mullen, Rodrigo Cardozo y Ezequiel Bell.
Bienvenidos al Live Blog de Olimpia vs. Trouville
La Liga de Ascenso define a su campeón en el Palacio Peñarol, con el arbitraje de Julio Dutra, Agustín Ortíz y Agustín Nalerio.