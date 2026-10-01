Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Basquetbol
En vivo

Olimpia vs. Trouville por la final de la Liga de Ascenso de básquetbol: el título se disputa en el Palacio

Tras haberse asegurado los ascensos, un partido determinará al campeón del torneo de segunda. Las Alas Rojas llegan con la pesada baja del argentino Lucio Castellani.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
Actualizado:
Compartir esta noticia
Diego García de Trouville, en la cuarta semifinal de la Liga de Ascenso ante Sayago
Diego García de Trouville, en la cuarta semifinal de la Liga de Ascenso ante Sayago.
Foto: @LDA_uy.

La Liga de Ascenso pone en disputa el título de campeón en el Palacio Peñarol, cuando Olimpia y Trouville se enfrenten en la final con el pasaje a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya confirmado.

Las Alas Rojas vienen de más de una semana de inactividad, luego de barrer a Verdirrojo. Esto llevó a Andrés Borroni a liberar a uno de sus extranjeros, el argentino Lucio Castellani. Por su parte, el rojo de Pocitos clasificó tras eliminar a Sayago en cuatro partidos y tendrá su mejor equipo disponible, solo con la ausencia de Agustín Irastorza por lesión.

En la temporada el triunfo fue siempre local. En Chucarro Trouville festejó por un agónico doble (75-73) de Dennis McKinney, mientras que en el Clasificatorio la victoria se quedó en Colón, donde Olimpia ganó con mayor holgura, 93-81.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Final del primer cuarto: Olimpia 17-25 Trouville

Con muy buenos porcentajes de afuera (3/6) y mayor verticalidad, Trouville entra con ocho de ventaja al primer descanso.

Martín Trelles lidera el goleo con ocho puntos.

El quinteto de Trouville para ir por la copa

Nicolás Díaz decidió arrancar con Nahuel Rodríguez, Martín Trelles, Dennis McKinney, Michael Henry y Pablo Gómez.

Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Christian Pereira en la marca de Martín Trelles en el partido entre Larre Borges y Trouville.
Foto: Ignacio Sánchez.

Los cinco de Olimpia que van por el título

Andrés Borroni puso de arranque a Martín Perdomo, Agustín Méndez, Mateo Mac Mullen, Rodrigo Cardozo y Ezequiel Bell.

Martín Perdomo en el partido entre Olimpia y Verdirrojo por la Liga de Ascenso de básquetbol.
Martín Perdomo en el partido entre Olimpia y Verdirrojo por la Liga de Ascenso de básquetbol.
Foto: @LDA_Uy.

Bienvenidos al Live Blog de Olimpia vs. Trouville

La Liga de Ascenso define a su campeón en el Palacio Peñarol, con el arbitraje de Julio Dutra, Agustín Ortíz y Agustín Nalerio.

¿Encontraste un error?

Reportar