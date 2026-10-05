Clubes no iniciarán la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta aprobación de la prueba física de los árbitros

El inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) programado para el 12 de octubre está en duda por un conflicto entre la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) y la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (Ujobb). El organismo rector del deporte naranja paró preventivamente sus torneos en disputa (DTA y Formativas) a partir del pasao domingo, luego de que los árbitros no se presentaran a la prueba física fijada para el pasado viernes y sábado, ya que entendían que por estatuto se debía fijar para más adelante.

A esto cabe sumarle el comunicado que dieron a conocer los clubes a través de la Federación Uruguaya de Básquetbol en el que afirman que no iniciarán la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta aprobación de la prueba física de los árbitros.

"El Consejo de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), reunido en la fecha con la representación de la totalidad de las instituciones integrantes de la divisional, manifiesta y resuelve:

1. Respaldar por unanimidad todo lo actuado por el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en relación con el diferendo con la gremial arbitral, destacando la voluntad negociadora demostrada al aceptar la totalidad de los puntos solicitados por UJOBB.

2. Disponer NO INICIAR LA ACTIVIDAD OFICIAL de la Liga Uruguaya de Básquetbol hasta tanto el colectivo arbitral dé cumplimiento efectivo a la realización y aprobación de la prueba física reglamentaria habilitante.

3. Reafirmar el compromiso de los clubes de la LUB con el cumplimiento de los reglamentos bilaterales vigentes y la preservación de las garantías técnicas, médicas y legales que la competencia exige", indica el comunicado.

El conflicto entre FUBB y Ujobb

"Nos dirigimos a ustedes con el fin de informar de manera transparente la crítica situación surgida en relación con el estamento arbitral, la cual obliga a este Comité Ejecutivo a tomar la lamentable decisión de suspender provisionalmente la actividad oficial", citó la FUBB en un comunicado que envió a los clubes afiliados.

La federación ubicada en la calle Canelones entiende que intentó "evitar este desenlace" luego de aceptar "el 100% de las condiciones demandadas". Dentro de los puntos, la FUBB detalla que accedió "a una sola prueba física anual", "abonar un viático equivalente al jornal D2 (la categoría de árbitro Departamental 2) por la realización de la prueba", "financiar cuatro meses de gimnasio y preparador físico para los árbitros".

Ovación pudo comunicarse con agremiados a Ujobb que explicaron que la solicitud nace a raíz de que un árbitro sufrió un síncope cardíaco en la primera prueba física y al esta no ser remunerada, el juez no tuvo subsidio por parte del Banco de Seguros del Estado (BSE), al entender que el problema de salud no se generó durante su actividad laboral. Además expresaron en un comunicado que no se encontraba "presente la ambulancia cuya asistencia ya había sido acordada para estas instancias".

Por lo tanto el gremio inició conversaciones en mayo como para cobrar un subsidio simbólico para estar cubiertos ante una lesión durante la prueba física. A su vez se solicitó como medida sustitutiva de la segunda prueba física exonerarla por presencialidad a los entrenamientos, que serían programados para horarios libres en cancha de Guruyú Waston donde se entrenan las selecciones nacionales. Vale aclarar que si bien existe debate incluso en el propio gremio por la posible reducción a una sola prueba física anual, es algo que se implementa en otros países de la región. Para la medida sustitutiva FUBB debía contratar además un preparador físico como sucede con los árbitros en el fútbol.

Según relatan agremiados de Ujobb, estos anunciaron a la federación el pasado martes que no se iban a presentar a la prueba y como cuenta la FUBB en su comunicado, el miércoles accedió a las demandas de los jueces para que se pueda realizar la prueba física.

En el comunicado incluso el gremio detalla que el 2 de junio comunicó a la federación que no realizaría "pruebas físicas hasta alcanzar un acuerdo". El gremio señala que el 25 de setiembre la FUBB "presentó formalmente dos propuestas", pero Ujobb afirma haberlas rechazado porque "implicaban una pérdida de beneficios para los trabajadores".

Como indica el estatuto, Ujobb contó que solicitó un período de preparación de 21 días e incluso accedió a bajarlos a 15, pero la FUBB sostuvo la prueba fijada entendiendo que esta no podía darse una vez iniciada la LUB. Además advirtió por mail a los árbitros que iban a sufrir "sanciones y consecuencias administrativas/deportivas preestablecidas en el reglamento" en caso de no presentarse a la misma.

Según su comunicado, el gremio incluso propuso "asumir los gastos que genera la suspensión y reprogramación" de la prueba. A su vez se desliga de la responsabilidad de la suspensión de la actividad al entender que la reprogramación de la prueba no afectará "el normal desarrollo de las competencias".

En su comunicado, la federación entiende que los jueces de "forma injustificada" mantuvieron "la orden de no presentarse a la prueba física", pese a que ellos entienden que cumplieron con las demandas requeridas.

"La FUBB desplegó la logística completa en el CEFUBB (contratación de médicos, ambulancias y pagos extra a funcionarios). No obstante, la fiscalización del Departamento Arbitral confirmó que ningún árbitro concurrió a cumplir con la prueba. El Reglamento del Departamento Arbitral —acordado bilateralmente entre la FUBB y la UJOBB— establece con claridad que el árbitro que no rinda y apruebe la prueba física queda inhabilitado para arbitrar. Designar jueces inhabilitados no solo violaría la reglamentación vigente pactada, sino que expondría a la Federación y a los propios Clubes a eventuales responsabilidades civiles, médicas y legales por incumplimiento", continúa detallando el organismo ubicado en la calle Canelones.

Además lamenta "profundamente los perjuicios económicos y deportivos que esta actitud gremial causa a los clubes, patrocinadores y aficionados, tras el esfuerzo financiero que la propia FUBB asumió al conceder todos los puntos solicitados", exige "el cumplimiento de las normas que garantizan la salud e idoneidad" y aclara que "es falso que no se realizaron propuestas con anterioridad por parte de la FUBB ya que si se ha hecho en varias instancias ante el Ministerio de Trabajo y en reuniones bipartitas".

Por último cita a una Asamblea General Extraordinaria el próximo miércoles, "a efectos de que el órgano soberano disponga los pasos que se seguirán".