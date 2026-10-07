Se posterga el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol una semana tras votación de los clubes

Luego de varias idas y vueltas, Liga Uruguaya de Básquetbol postergó su inicio para el lunes 19, una semana después de lo pactado. Este martes a las 18:30 hubo una Asamblea General Extraordinaria entre las partes, donde había optimismo de llegar a un acuerdo para que el torneo inicie el próximo lunes, sin embargo fuentes de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) confirmaron a Ovación que el torneo no comenzará en la fecha que estaba previsto.

Si bien había una moción que acercaba a las partes luego de la reunión bipartita que se dio el martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que el básquetbol no retrasara el inicio de su primera división, los clubes decidieron mantener lo acordado en una reunión que tuvieron el lunes donde respaldaron la decisión del Comité Ejecutivo, de suspender provisionalmente la actividad "hasta tanto el colectivo arbitral dé cumplimiento efectivo a la realización y aprobación de la prueba física habilitante".

Según informaron fuentes a Ovación había optimismo para que los clubes accedieran a que los árbitros quedaran habilitados hasta el 17 cuando estaba fijada la prueba física solicitada por la Unión de Jueces Oficiales de Básquetbol (Ujobb), pero los clubes no accedieron a esta propuesta.

En la reunión en el Ministerio se había accedido a una prueba optativa este viernes y sábado, pero los clubes dispusieron que solo los árbitros quienes aprobaran en esta instancia pudieran arbitrar la primera semana, pero al no poder asegurar una cantidad mínima de árbitros para dicha fecha decidieron postergar todo hasta el lunes 19.

El conflicto nace luego de que los árbitros se ausentaran a la prueba física pactada para el viernes y sábado pasado, a raíz de que pidieron por estatuto hacerla más adelante. El retraso se debe a una negociación demorada entre la FUBB y Ujobb que inició en mayo, a raíz de que un árbitro sufrió un síncope cardíaco en la prueba física de setiembre de 2025.

Por esto el gremio solicitó espacio y un preparador físico para entrenar, con la posibilidad de exonerar una de las pruebas físicas al asistir a los entrenamientos —justificando que en otros países de la región hay una sola evaluación anual— y un subsidio para estar que el Banco de Seguros del Estado (BSE) entienda dicha prueba como actividad laboral y pueda dar cobertura a los trabajadores —no como ocurrió en el episodio ya mencionado el año pasado— .

Si bien la FUBB aceptó las propuestas el martes pasado, agremiados de la Ujobb dijeron a Ovación que solicitaron los 21 días que indicaba en estatuto para realizar la prueba física, e incluso aceptó bajarlos a 15, pero la federación rechazó indicando que por reglamento, esta debía hacerse antes del inicio de la LUB.