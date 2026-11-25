Lorena Roqueta, directora electa en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), se refirió este miércoles a la información trascendida en las últimas horas sobre que fue procesada en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes en Colonia.

En una primera versión brindada a El Observador, Roqueta planteó que había sido "sobreseída" por este delito. Horas después, en diálogo con Montevideo Portal, se contradijo y afirmó que sí había sido condenada, y que debido a su sentencia había cumplido tareas comunitarias. Luego, explicó, "se declaró extinguido el delito".

En una extensa entrevista con el medio narró que en aquel tiempo convivía con su hermano, que él tenía problemas de adicciones y que hoy, según afirma, atraviesa una situación de calle. Además contó que tanto ella como su hermano y su madre fueron "muy sometidos" a violencia.

El País intentó contactarse con Roqueta, pero por el momento no ha brindado declaraciones.

El contexto de la detención por transporte de drogas, según Roqueta

La directora electa explicó que recibió la noticia de que su hermano estaba detenido mientras ella estaba en Montevideo y que tuvo que trasladarse a declarar a Colonia. En ese momento tenía 28 años. "Me condenaron porque él lo hacía [en referencia a los delitos que cometió el hermano] en mi casa en Colonia, en una casa que nosotros compartíamos", señaló en diálogo con Montevideo Portal.

"Y bueno, me vi vinculada en eso que te decían en ese momento de que era altamente probable de que tuvieras conocimiento de lo que pasaba. Me condenaron, cumplí la sentencia que eran tareas comunitarias y terminaron extinguiendo el delito", agregó.

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en el BPS. Foto: capturas de Instagram

Su hermano, según informó en una primera instancia El Observador, fue condenado con prisión junto a otro hombre por un delito continuado de suministro de estupefacientes.

En el documento del procesamiento citado por El Observador se señala que la jueza letrada de Colonia de 1° Turno, Virginia Ginares, había imputado a la dirigente de la lista 15 en las elecciones del BPS por un delito de transporte y no de encubrimiento o omisión.

La investigación del citado medio también trae un recorte de prensa del medio local ColoniaYa del 9 de octubre de 2012. Allí se cita un parte policial que informa del procesamiento con prisión de dos hombres por un "delito continuado de suministro de estupefacientes" e indica que una mujer de iniciales L.P.R.A de 28 años fue procesada sin prisión y hará servicios comunitarios por 90 días.

Reacciones dispares en el espectro político

Una de las primeras reacciones públicas a la noticia dentro del sistema político fue de Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. En una publicación en su cuenta de X, comparó la situación de Roqueta con uno de los puntos de la moción aprobada en la Cámara de Representantes el martes tras la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles.

“Punto número 5 votado en la moción de ayer en la interpelación a Lustemberg, apoyado por blancos, colorados, (Gustavo) Salle y Cabildo. ¿A Roqueta no se le exige nada de esto?”, preguntó, adjuntando el documento que declaró insuficientes las explicaciones de la ministra.

El texto reivindica -en relación a las funciones de Lustemberg- la “dignidad personal y profesional que el cargo demanda, respaldo parlamentario que la Constitución consagra y confianza institucional, condiciones estas, indispensables para brindarle garantías a la población”.

Punto número 5 votado en la moción de ayer en la interpelación a Lustemberg, apoyado por blancos, colorados, Salle y Cabildo, a Roqueta no se le exige nada de esto?. https://t.co/MHwKFKyLSf — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) November 25, 2026

Horas más tarde, cuando Roqueta reconoció en entrevista con Montevideo Portal que sí cumplió condena por delito continuado de transporte de estupefacientes, Perrone volvió a reaccionar: “Mintió (sobre) que fue sobreseída”, apuntó en X.

Una segunda respuesta, en sentido opuesto a la de Perrone pero también comparativa con una figura del oficialismo, vino del senador nacionalista Sebastián Da Silva: “Atacan a Lorena y defienden a Charles Carrera. Así son los zurdos”, señaló. Carrera atraviesa en estos días un juicio oral por la atención irregular de un civil en el Hospital Policial.

Atacan a Lorena y defienden a Charles Carrera. Así son los zurdos . — Sebastian Da Silva (@camboue) November 25, 2026

Más temprano, en el programa 5 Sentidos, Da Silva afirmó que el tema lo tomó "por sorpresa" y que desconocía del antecedente: "La conozco, la adoro. Lorena militaba conmigo en la Lista 40 de Colonia", recordó. En ese sentido dijo que "la gente tiene derecho a cambiar", y que si no fuera por eso, José Mujica "no hubiese sido presidente de la República".

En esa transmisión también estuvo presente el senador frenteamplista Felipe Carballo, que consideró: "Genera preocupación, porque creo que hay algunas cosas que uno tiene que transparentar. Pero bueno, fue la delegada que eligieron los trabajadores. Yo creo también en las segundas oportunidades (...)".