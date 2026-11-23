El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este lunes a los resultados de las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS), que dejaron como ganadora por los trabajadores activos a Lorena Roqueta, integrante de la lista 15, y que contó con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición en Uruguay.

En una rueda de prensa en la Huella de Seregni (sede del FA), Pereira indicó que "no es una buena noticia" que el Pit-Cnt "no haya ganado una elección". Sostuvo que "todos tendríamos que defender" a la central sindical porque "es la organización que representa a todos los trabajadores".

Sobre las causas de la derrota del Pit-Cnt, Pereira, que previo a ser presidente del FA encabezó la central sindical, sostuvo que es "tema de estudio". "Hay que dejar pasar los días y pedir encuestas, hubo decisiones que no se podían ver antes, pero no es una buena noticia", reiteró.

Por otro lado, Pereira acusó a los partidos Nacional y Colorado de "partidizar" la campaña de las elecciones en el BPS. "Hay que ver las declaraciones de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, cuando debería ser una elección de organizaciones sociales", sostuvo. En ese sentido, aseguró que esto "habrá que tenerlo en cuenta" para futuras campañas electorales.

Fernando Pereira en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Pereira dijo que no son elecciones partidarias

Además, negó que estas elecciones sean "partidarias", ya que sino "hubiera estado el FA en campaña". "Eso no quiere decir que los frenteamplistas no hayan jugado un papel, pero el FA no estuvo en campaña". Por otra parte, negó que este resultado llegue a incidir en las próximas elecciones nacionales del 2029.

"De acá a la elección falta una vida, y probablemente los cambios que vamos a producir en Uruguay vayan a ser lo suficientemente importantes como para que el FA sea un partido competitivo", indicó. En ese sentido, puntualizó que el "pensar" que esta elección "fue de partidos" es "una mentira absoluta".

"Es lo que quieren instalar, hasta hace dos semanas estas elecciones no deberían existir, hoy se transformaron en las más importantes del país, eso es un poco de hipocresía", aseveró.

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en el BPS. Foto: capturas de Instagram

La victoria de Lorena Roqueta y del grupo "Hay otro camino"

El Pit-Cnt perdió la dirección de la representación de los trabajadores activos en el BPS por primera vez desde 1992. Al principio la central obrera era la única que presentaba listas para este orden, y desde 2006 ganó consecutivamente las elecciones hasta que este domingo la lista 15, del grupo "Hay otro camino", venció con Lorena Roqueta como candidata.

Con el apoyo fundamentalmente de los partidos Nacional y Colorado consiguió 454.917 votos, aún sin contar los observados, de un total de 1.013.052 emitidos en este orden. La diferencia con la lista 11 del Pit-Cnt, que llevaba como candidato a Carlos Clavijo y tenía el apoyo de algunos dirigentes del Frente Amplio, fue de más de 80.000 votos. La lista 11 obtuvo 372.936, los votos en blanco fueron 73.201, los anulados 101.257 y los observados 10.741.

En los otros órdenes, en la representación de los empresarios ganó Jorge Fernández, también perteneciente a "Hay otro camino". En pasivos, Renaldo Borriero, del mismo grupo, de momento pierde por menos de 2.000 votos contra la lista 1 de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), vinculada al Pit-Cnt, que llevaba como candidata a Estela Ovelar. Sin embargo, en este último caso aún falta contabilizar más de 6.000 votos observados.