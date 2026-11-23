El senador nacionalista Sebastián Da Silva presentó este lunes un proyecto de ley de artículo único, que propone exonerar las multas y sanciones previstas a los obligados que no votaron este domingo en las elecciones de representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

“Mucha paisanada no llegó por la zafra, son cientos de miles de compatriotas a los que le evitamos un dolor de cabeza. Yo pongo el instrumento, que los políticos decidan”, expresó el legislador al anunciar el proyecto en su cuenta de X.

El documento que compartió Da Silva en su posteo, dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, reconoce como “indiscutible” la “importancia institucional” del sufragio para la elección de representantes en el BPS.

Hombre votando en las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

Da Silva plantea que exoneración sea excepcional

No obstante, justifica en la exposición de motivos que la obligatoriedad de votar y las “consecuencias económicas” de no hacerlo “ameritan una consideración particular cuando se trata de elecciones de carácter sectorial, cuyas características y mecanismos de participación no siempre resultan suficientemente conocidos por la totalidad de los habilitados”.

Por esto se destaca una “necesidad” de evaluar la “proporcionalidad de las sanciones” y de que en las próximas instancias se fortalezca la “importancia” del voto, a través de la “difusión, la información y la promoción”. Así, la voluntad del electorado respondería “al conocimiento y al compromiso” para elegir su representación en el BPS, afirma el texto.

El proyecto de Da Silva propone que esta exoneración de sanciones sea de carácter “excepcional”, es decir, que no aplique para las próximas elecciones del ente autónomo. Recuerda que en los años 2006 y 2011 hubo una “solución” similar a partir de las leyes 17.972 y 18.782, respectivamente.