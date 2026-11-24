El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone explicó este martes por qué su partido no apoyará la moción de censura que presentó la oposición contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien está siendo interpelada por el legislador nacionalista Federico Casaretto por el caso de la anestesista Inés Miralles.

Según relató el representante cabildante en una rueda de prensa, su partido "no respalda" a la ministra en la reducción de la sanción de cinco a tres años para Miralles por el caso de mala praxis que derivó en la muerte de Soledad Barrera, aunque pretenden que Lustemberg "se haga cargo y corrija".

"Entendemos que la ministra utilizó una herramienta que la habilita y que se ha utilizado en otros casos, nosotros lo que pretendemos es que Lustemberg se haga cargo y corrija, no sabemos quiénes son los otros que van a presentar la moción de censura", añadió. En ese sentido, sostuvo que si la jerarca del MSP da un paso al costado, "no se puede hacer cargo".

Foto: Leonardo Maine.

Perrone trajo a flote que durante su intervención en la interpelación, reveló que le preocupa "el futuro" de los controles del Ministerio de Salud Pública (MSP), en relación al consumo de sustancias por parte del personal de la salud. "Es directamente lo que pasó en el caso Miralles", indicó.

Por otro lado, criticó que "en un caso de homicidio como este", no se termine "en una condena de prisión efectiva". El pasado lunes, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para endurecer las penas que reciben hoy quienes son condenados por un homicidio culposo —como le ocurrió a la anestesista en cuestión.

Inés Miralles, la anestesista condenada por mala praxis.

Foto: X/Informativo Carve

Los dos decretos propuestos al gobierno sobre sanciones y fiscalización

Además, el diputado cabildante dijo que habló con autoridades de gobierno, donde presentó dos propuestas de decretos. Uno de ellos consiste en que el MSP deba enviar al Parlamento "la información de suspensiones y modificaciones" de situaciones como la de Miralles en la salud.

"Esto persigue que cada vez que un ministro vaya a hacer una modificación de una sanción como el caso de Lustemberg, sabe que el Parlamento va a estar informado", explicó.

Ministerio de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal.

La otra normativa, habla de un "protocolo" que deberá implementar el MSP para llevar adelante "un plan de control aleatorio de uso y consumo de drogas y sustancias por parte del personal de la salud en todo el sistema".

"Más allá de no respaldar a la ministra en la baja de la pena de la anestesista Miralles, lo que pretendemos es solucionar el tema a futuro para que la ciudadanía tenga más garantías en estos casos", añadió.