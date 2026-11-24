El padrastro de Soledad Barrera, Néstor Núñez, se hizo presente en las barras de la Cámara de Representantes durante la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, mientras la jerarca era cuestionada por la oposición por la reducción en la sanción a la anestesista Inés Miralles.

Núñez, que en junio de 2026 le había entregado una carta en mano al presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo en rueda de prensa que “políticamente se acomoda todo” y que no “iba a pasar nada en la instancia parlamentaria".

“Puede ser que dentro de cuatro o cinco meses la ministra se vaya, pero no me interesa que que se vaya. Lo que nos importa como familiares de Soledad Barrera es que esto no se repita. No puede ir una anestesista o un conocido cirujano borracho —mencionó un caso puntual sin detalles— a trabajar. Nosotros no hicimos demanda ninguna, lo que cobramos fue el seguro médico por US$ 50.000. Que la ministra se asesore. Nos dieron ese dinero y estuvimos 10 meses en Montevideo —mientras Barrera permanecía en coma luego de la operación de octubre de 2023—, así que calculen. Y, además, una hija no tiene precio. Todo esto que estamos haciendo es porque no pueden existir más Miralles”, afirmó.

Agregó, en este sentido, que la salud “no es un juego, todos nos enfermamos y esto es redondo”.

“Hoy te toca a ti y mañana me toca a vos. Hoy decidí venir para verle las caras a los que mienten. Los diputados van a ir en poquito tiempo a Treinta y Tres. No sé cuántos son doctores, pero los que lo son no deberían apoyar a la ministra en este caso. El diputado de Treinta y Tres, que es un señor, lamentablemente hoy va a tener que levantar la mano a favor de la ministra. Y en un caso de una coterránea, porque él sabe que estuvo todo mal”, acusó, en referencia al representante del Frente Amplio por el departamento Nino Medina.