El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, el miembro interpelante de la ministra Cristina Lustemberg —la única del gobierno de Yamandú Orsi interpelada por segunda vez— por el caso de la muerte de Soledad Barrera y la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles, comenzó este martes su alocución volviendo a mencionar la “decepción y desilusión” que se ha llevado con la jerarca cuestionada.

​Además, recordó que, aunque el Partido Nacional ya tiene la decisión política de pedir la censura de la ministra de Salud Pública, él ya hace tiempo que viene pidiendo que Lustenberg dé un paso al costado por este caso.

En el inicio de su intervención, Casaretto hizo referencia al informe de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que dio lugar a la denuncia contra la anestesista y a la sanción de cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. También recordó que tras la determinación de Lustenberg de cambiar la sanción de cinco a tres años, 11 de los 13 miembros de esta comisión renunciaron.

Posteriormente, cuestionó los informes elaborados por Martín Esposto, exdirector jurídico del Ministerio de Salud Pública, quien renunció recientemente a su cargo, como dio a conocer El País, luego de que el presidente Yamandú Orsi revocara la resolución anterior y restableciera la sanción de cinco años de inhabilitación.

“Se le mintió al Parlamento y a la opinión pública. La ministra Lustemberg no tuvo ningún elemento nuevo sobre Lex Artis o mala praxis médica que justificara reducir la sanción a Miralles. Una ministra médica, con conocimiento de la materia, se enfrenta a un informe de 13 profesores que, por unanimidad, resuelven aplicar una sanción de cinco años. Sin embargo, se impone el criterio de un funcionario de confianza, un compañero político designado por la propia ministra (en referencia a Esposto), que sostiene, por su cuenta, que la sanción debe ser de tres años y no de cinco. Ahí falla la ministra. Lustemberg no puede seguir al frente de Salud Pública”, afirmó Casaretto.

Durante su intervención, el legislador realizó un repaso cronológico de los hechos y de los distintos informes que derivaron primero en la reducción del período de inhabilitación de Miralles y, posteriormente, en la revocación de esa decisión y el restablecimiento de la sanción original de cinco años.

También le dio especial relevancia a un informe de jurídica de Presidencia, que fue dado a conocer por El País, que advierte que no hubo hechos nuevos al momento de restablecer la sanción a cinco años, cómo ha sostenido la ministra.

En referencia a la resolución de Orsi del 10 de noviembre, que revocó la reducción de la sanción y la volvió a llevar a cinco años, Cassareto afirmó: ¿Sabe por qué me indigno? Porque la resolución final del presidente de la República le da la razón a los que se fueron (por los 11 integrantes de la Comisión Honoraria que renunciaron tras tras conocerse la baja en el período de la inhabilitación en abril de 2026, aunque la resolución había sido en octubre de 2025). Y no le da la razón a la que no se quiere ir”.

Casaretto, además, acusó a la ministra de haber mentido varias veces durante este proceso y apuntó que el informe de Jurídica de Presidencia fue "lapidario", por eso la ministra debería renunciar al cargo.

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