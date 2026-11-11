Partido Nacional promueve interpelación a Lustemberg en Diputados por el caso de la anestesista Miralles

El Partido Nacional promueve la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la Cámara de Representantes por el caso de la anestesista Inés Miralles. Esto, un día después de que el presidente Yamandú Orsi revocara la decisión que había tomado la jerarca frenteamplista meses atrás. El mandatario reestableció la inhabilitación para ejercer durante cinco años para la médica, que ya recibió una condena por un delito de homicidio culposo debido a una mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

El miembro interpelante será Federico Casaretto, quien en reiteradas oportunidades ha criticado la gestión de Lustemberg.

La ministra resolvió en octubre de 2025 rebajar la inhabilitación de la anestesista de cinco a tres años, que había decidido la Comisión Honoraria de Salud Pública Honoraria de Salud Pública.

Esta decisión generó un revuelo político —que escaló ayer con pedidos de renuncia— e, incluso, llevó a la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión que había resuelto la sanción. También generó que la madre de la pediatra, Rosario Barrera, presentara en julio de 2026 un recurso de revocación ante el Ministerio de Salud Pública.

Barrera murió en octubre de 2023, a sus 41 años, después de meses en coma tras una operación de vesícula.

El martes de noche, después de que se conociera la revisión de la sanción, la ministra aclaró que la decisión se tomó "en conjunto" con Orsi —el documento tiene la firma de ambos— a partir del recurso de revocación con los "hechos que surgieron después de la primera resolución".

También aseguró: “Quiero destacar que no ha habido ningún perjuicio porque la anestesista Miralles no ha estado ejerciendo".

Pero, para Casaretto, la "ministra falta a la verdad", según indicó en un comunicado. "Olvida el sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar; olvida el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir; y olvida la renuncia de once prestigiosos médicos y académicos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública", añadió.