Orsi afirmó que el MSP "fue inducido al error" en el caso Soledad Barrera y respaldó a ministra Lustemberg

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles en rueda de prensa a su decisión de revocar una decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y restablecer la inhabilitación por cinco años de la anestesista Inés Miralles, condenada mediante un proceso abreviado por un delito de homicidio culposo , a raíz de la mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Aseguró que la revocación "fue una decisión compartida" con Lustemberg, que le compartió una resolución del área jurídica de su cartera. "La jurídica de Presidencia no compartió, y a partir de eso tomamos una definición entre los dos", reiteró.

Comentó además que, en su momento, a Lustemberg "le sorprendió" el análisis jurídico de Salud Pública. Ante ello, jurídica de Presidencia revisó "para ver si la decisión anterior había sido acertada o no", finalmente resolviendo restablecer la inhabilitación a Miralles.

Consultado sobre si su gabinete de ministros está "firme" ante los pedidos de renuncia a Lustemberg y otros jerarcas, Orsi afirmó que es "claro que sí", y que "por supuesto" ofrece su respaldo a Lustemberg.

Cristina Lustemberg y Yamandu Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Entendió que la resolución de Presidencia se tuvo que tomar porque "fue una decisión demasiado dura bajar una sanción, pero fue a instancia de la sugerencia jurídica. Ahí todos podemos ser inducidos al error y por eso se tiene que tener la capacidad de corregir cuando alguien de repente no fue bien asesorado", señaló en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

La revisión de Presidencia llegó también por las denuncias de la madre de Barrera, que presentó un recurso ante Salud Pública, comentó Orsi. Esa cartera, volvió a asegurar, "fue inducida al error, claro que sí".

Los informes que motivaron a Orsi a revocar la decisión

Según supo El País, tras recibir el informe proveniente del MSP, firmado por el director de Servicios Jurídicos, Martín Esposto, Orsi solicitó asesoría legal a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para tomar la resolución final.

Se entendió que la reducción de la inhabilitación para el ejercicio profesional de Miralles era “equívoca” porque “se habían dado por probados cuatro apartamientos graves a la lex artis (actuación conforme de un profesional) por parte de la anestesista, en el marco del procedimiento quirúrgico donde se produjo un paro cardíaco y un agravio neurológico severo e irreversible, que llevara posteriormente al fallecimiento de la señora Barrera”.

Fachada de la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por tanto, Presidencia hizo lugar al recurso de revocación presentado por los representantes legales de Barrera y, a partir de la sentencia judicial, fundamentó y resolvió dejar sin efecto la reducción de la sanción.

Desde el MSP dijeron a El País que el nuevo informe que le llegó a Orsi “demandó varios meses de trabajo” y que de él “surgieron nuevos elementos”. A raíz de esos nuevos hechos, Lustemberg mantuvo una conversación con Orsi sobre el caso. La resolución lleva la firma tanto del presidente como de la ministra.

La sanción original había sido dispuesta en diciembre de 2024, a partir de un fallo de la Comisión de Salud Pública. Sin embargo, el 1° de octubre de ese año, Lustemberg resolvió reducirla (Miralles había presentado recursos tras ser sancionada). La decisión provocó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la comisión.