Lorena Roqueta, abogada que el domingo resultó electa directora social del Banco de Previsión Social (BPS), manifestó este lunes que la elección fue "muy favorable" para su agrupación y aseguró que los votantes "eligieron a una militante del Partido Nacional". Su lista, la 15, obtuvo 454.917 votos y cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición en Uruguay.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Roqueta señaló que es "de mucha felicidad" que los trabajadores hayan elegido "una nueva representación". Indicó que la elección fue "muy favorable" para su colectivo y sostuvo que hubo personas que sintieron "empatía" ante sus propuestas.

"Los trabajadores le dijeron basta al Pit-Cnt en la representación, hubo un cúmulo de mensajes de los trabajadores, que quieren que en el BPS se los represente bien, como nuestra lista 15 lo va a hacer", indicó.

En cuanto a sus propuestas, Roqueta señaló que su lista ve al trabajador "con una visión de crecimiento y no de empobrecimiento como estamos acostumbrados con el Pit-Cnt". Además, puntualizó que el Estado "está pensando muchísimo en el asistencialismo", pero que "se olvidó del trabajador".

"Es importante tener una voz activa que represente a todos a nivel país [tanto] a los sindicalizados como los no sindicalizados, y que diga basta a conformarnos con lo que tenemos hoy", aseveró.

Respuesta al comunicado del Pit-Cnt

Sobre la medianoche del domingo y tras conocerse el resultado electoral, la central sindical publicó un comunicado en el que emitieron una advertencia a Roqueta: "El movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras".

En relación a este aspecto, Roqueta señaló que se trata de un mensaje "poco simpático", y que el Pit-Cnt "se tendría que haber preocupado en los últimos 34 años que estuvieron en el BPS en hacer una gestión distinta". "Me pareció [que fue en] un tono amenazante que por supuesto no me gusta, creo en la libertad de todos los trabajadores y soy una convencida en que eso favorece el crecimiento de todos", acotó.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt. Foto: Darwin Borrelli.

Críticas al proyecto del Frente Amplio para jubilarse a los 60 años y militancia blanca

Consultada sobre si piensa llevar a cabo un análisis de la edad de retiro, luego de que el Frente Amplio (FA) presentara un proyecto de ley que permite a los trabajadores jubilarse de manera anticipada a los 60 años, siempre y cuanto tengan 30 años de aportes, Roqueta contestó que "la reforma de la seguridad social" que hizo la colectividad de izquierda "es vergonzosa" y aseguró que se trató de "un mensaje de manotazo de ahogado" para que el Pit-Cnt "siguiera en la representación del BPS".

"No tiene ningún contenido, nos desfavorece a todos los trabajadores, no nos hace nada bien, creo que el FA tendría que ponerse las pilas y empezar a pensar que los jubilados a nivel país están cansados de estas jubilaciones vergonzosas que estamos teniendo", aseveró.

Por otro lado, Roqueta dijo ser "una votante blanca" y "militante del Partido Nacional". "Los trabajadores eligieron a nivel país a una militante del Partido Nacional, para mi es un orgullo total, no le he mentido absolutamente a nadie, el Pit-Cnt no representa a todos los trabajadores y eso quedó evidenciado en estas elecciones", indicó.

Cuáles son las propuestas de Roqueta

En su perfil de Linkedin, Roqueta indica que es abogada y escribana, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Trabaja actualmente en la Intendencia de Colonia.

En diálogo con Informativo Carve (radio Carve) en la mañana de este lunes, declaró que el objetivo es "estar presente y empezar a darle valor al trabajador".

"Estamos en un Estado que está pensando muchísimo en el asistencialismo y creo que está bien, pero se olvidó del trabajador y el BPS es donde el trabajador puede ir a golpear la puerta y tendría que tener respuestas a tiempo", expresó, y agregó: "La atención tiene que ser humanizada, empática, tiene que entender cada funcionario del BPS que cuando uno va con un problema para el BPS es un número pero para la persona es el problema de su vida".

Según consta en el sitio web de "Hay otro camino", la primera propuesta de Roqueta es "emprender sin obstáculos: revisar y modernizar las normativas para que emprender y trabajar por cuenta propia no se convierta en un castigo".

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en BPS. Foto: cedida a El País

También plantea "una gestión flexible en discapacidad", en el sentido de "ampliar y facilitar el acceso a las prestaciones, evitando plazos y exigencias administrativas que perjudiquen a las personas y sus familias".

Otro planteo es "fortalecer la presencia" del BPS en el interior "mediante mesas de trabajo descentralizadas, con respuestas concretas a las necesidades de cada localidad".

En cuanto a la "transparencia y rendición de cuentas", propone "garantizar información pública, periódica y accesible sobre las decisiones y la gestión del Directorio".

A su vez, dice que desea "mejorar los canales de comunicación para que todos los sectores laborales conozcan sus derechos, prestaciones y obligaciones".

Finalmente, habla de una "representación verdaderamente amplia" en el sentido de "construir una representación abierta, plural y cercana, que escuche y defienda a todos los trabajadores, sin exclusiones".