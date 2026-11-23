Un episodio tan insólito como divertido se registró durante las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas este domingo. En un circuito electoral de Tranqueras, departamento de Rivera, apareció un sobre que contenía una papeleta con la imagen del senador colorado Andrés Ojeda, acompañada de un particular mensaje de admiración.

El hallazgo se produjo durante el escrutinio en el circuito instalado en el Jardín 138 de Tranqueras. Al abrir uno de los sobres, las autoridades de mesa encontraron una papeleta con una fotografía del excandidato presidencial del Partido Colorado y la consigna: "¡Votá a Andrés Ojeda! Por un BPS más cercano, más justo y solidario". A lapicera, estaba añadido un piropo para el político: "El más lindo" con el añadido de un corazón.

Aunque Ojeda claramente no era candidato en estas elecciones, el legislador decidió compartió una foto de la papeleta en sus redes sociales y se tomó la situación con humor. "Todo voto se agradece", escribió Ojeda.

En cuanto a lo formal, las autoridades de la mesa de la Corte Electoral resolvieron anular el voto.

Andrés Ojeda compartió la publicación de "Tranqueras es noticia".

El episodio fue divulgado por el medio local Tranqueras Es Noticias, que compartió una fotografía de la papeleta y explicó lo sucedido.

"Elecciones del BPS en Tranqueras, circuito del Jardín 138: apareció uno de los sobres con la imagen del senador Andrés Ojeda con la leyenda 'el más lindo', por lo que se procede a mencionar como 'objeto extraño' y se anula el voto", informó el medio.

De esta manera, el senador terminó convertido en protagonista involuntario de una de las anécdotas más curiosas de la jornada electoral del BPS, aunque el supuesto voto de admiración no tuvo ninguna validez.

