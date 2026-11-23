El Banco de Previsión Social (BPS) tiene nuevos directores sociales con el 98,5% de los circuitos escrutados tras la elección de ayer. La sorpresa fue la derrota del Pit-Cnt que por primera vez desde 1992 (la primera vez que se eligieron representantes sociales en el instituto previsional) no tendrá la representación de los trabajadores en el organismo (si bien en varias elecciones no tuvo competencia).

Los ganadores de las elecciones del BPS

En trabajadores activos, Lorena Roqueta, titular de la lista 15 "Hay otro camino" (grupo que desde la pasada elección tenía la representación de los empresarios), se impuso por 448.261 votos a Carlos Clavijo de la lista 11 (del Pit-Cnt) que tuvo 367.460 sufragios. A su vez, hubo cierto rechazo a ambos candidatos ya que 171.899 votaron anulado o en blanco (99.853

anulados y 72.046 en blanco). En este orden hubo 10.546 votos observados.

Por las empresas contribuyentes, el nuevo director es Jorge Fernández de la lista 25 "Hay otro camino" que ganó por 80.635 votos, seguido por el rechazo a todos ya que los votos anulados o en blanco sumaron 48.675 sufragios (26.531 en blanco y 22.144 anulados). Luego quedó la lista 21 de Graciela Álvarez (de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype) con 41.085 sufragios, luego la lista 27 de Bernardo Aldabalde (que originalmente iba a ser el candidato de "Hay otro camino", pero por diferencias internas fue por su cuenta) que obtuvo 23.790 voluntades y por último la lista 30 de Daniel Añón (expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta) con 17.030 sufragios. En este caso hubo 2.852 votos observados.

En el caso de los pasivos, Estela Ovelar de la lista 1 (que respalda la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas vinculada al Pit-Cnt) lidera con 143.183, seguida de la lista 5 de Renaldo Borriero (de "Hay otro camino") 141.388. En tercer lugar aparecen los votos anulados o en blanco con 58.123 (29.073 anulados y 29.050 en blanco) y en cuarta posición la lista 2 que encabezaba María Angela Pereira (de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas) que tuvo 20.680 votos. Habrá que esperar por los votos observados, que en este caso fueron 6.375 para confirmar oficialmente a Ovelar y que Onajpu retenga la representación de los pasivos como ocurre desde 1992.

Constancia de votación y credencial cívica durante las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

Para quienes no hayan efectuado el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Urna en un circuito electoral en la Intendencia de Montevideo por las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no hayan concurrido a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente: los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 Unidad Reajustable (UR) que equivale $1.948,97. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.