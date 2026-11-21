En octubre ingresaron 14 proyectos al régimen de vivienda promovida, dos más que en el mismo mes de 2025. El dato surge del último informe de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que muestra una desaceleración en el ingreso de iniciativas en el último año móvil y un cambio en su distribución. Montevideo sigue a la cabeza, mientras Canelones gana participación de la mano de Ciudad de la Costa.

El ritmo de ingreso se moderó tras el récord de 2025, cuando se presentaron 326 proyectos, 32% más que los 246 de 2024. La ANV atribuyó el aumento de la actividad a partir de 2021 al cambio en la reglamentación del régimen que se introdujo en 2020. Desde entonces, el número de proyectos ingresados creció año a año hasta alcanzar el máximo en 2025.

Desde que se promulgó la Ley 18.795 en el año 2011, ingresaron un total de 2.242 proyectos. Al cierre de octubre, 1.860 habían sido promovidos por el Poder Ejecutivo, 188 estaban en estudio y 194 figuraban como inactivos por haber sido desistidos o revocados.

Vivienda promovida Estefania Leal/Archivo El Pais

Los proyectos promovidos o en estudio reúnen 64.193 viviendas activas. De ese total, 53.533 corresponden a emprendimientos que ya obtuvieron la declaratoria promocional. Entre estas, 33.060 estaban terminadas, 11.490 correspondían a obras iniciadas y unas 9.000 estaban pendientes de inicio. Las otras 10.660 viviendas están previstas en proyectos todavía en estudio, según los datos de la ANV.

Canelones gana participación

Montevideo concentra 1.322 proyectos promovidos o en estudio desde 2011, casi dos tercios del total. También reúne 43.454 viviendas activas, seguido por Canelones, con 11.738, y Maldonado, con 4.609.

Gruas en edificios en construccion en ciudad de la Costa, departamento de Canelones, ND 20251028, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En los 12 meses cerrados en octubre, la capital registró 92 proyectos, poco más de la mitad del total. En tanto, Canelones sumó 47 y pasó de representar el 18% en el acumulado histórico a más de una cuarta parte en el último año móvil. Maldonado ocupó el tercer lugar con 11 iniciativas, seguido por Paysandú, con 10. Este último departamento pasó de representar el 3% de los proyectos en el acumulado histórico a cerca del 6% en el último año.

Los emprendimientos de hasta 20 unidades representan el 61% de los proyectos promovidos o en estudio cuyo tamaño se conoce. Esa proporción aumentó al 66% entre los ingresados en el último año móvil.

Los proyectos de más de 50 unidades, en tanto, reúnen el 60% de las viviendas activas desde que se promulgó la ley. Entre los proyectos ingresados en los últimos 12 meses, los de ese porte representaron el 49% de las viviendas, con 1.648 unidades distribuidas en 18 emprendimientos.

En Montevideo, Cordón mantiene el primer lugar

En relación a los proyectos en Montevideo, con 288 proyectos promovidos o en estudio desde 2011, el barrio Cordón reúne el 22% de las iniciativas de Montevideo. Le siguen Palermo, con 95 proyectos, Tres Cruces, con 86, y La Blanqueada, con 70.

Cordón también encabezó la lista en el último año móvil, con 19 proyectos. La Unión se ubicó en segundo lugar, con siete, seguida por el Centro y La Blanqueada, con seis cada uno.