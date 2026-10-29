Entre plazos que vencen, burocracia y pedidos de flexibilización: planteo de desarrolladores en reunión con Orsi

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) planteó al gobierno la necesidad de extender hasta 2030 el plazo de presentación de determinados proyectos de inversión para acceder a beneficios fiscales, crear un régimen especial para emprendimientos inmobiliarios pequeños y medianos y agilizar los tiempos de aprobación de las iniciativas que actualmente se encuentran en trámite.

Estos planteos fueron realizados durante una reunión celebrada este martes en la sede de Appcu, en la que participaron el presidente Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, además de otras autoridades.

El presidente de Appcu, Alfredo Kaplan, explicó a El País que el encuentro se desarrolló en el marco del mes de la construcción y de los 36 años de la asociación, y permitió abordar una serie de propuestas que el sector viene impulsando para estimular la inversión privada y la generación de empleo.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el régimen de proyectos de gran dimensión económica. Kaplan recordó que el gobierno resolvió extender hasta el 31 de diciembre de 2030 el plazo para la presentación de estas inversiones, una decisión que ve como “un acierto”, aunque advirtió que existe un segmento de emprendimientos que no quedó comprendido en esa extensión.

En concreto, se trata de los proyectos cuya inversión se ubica entre 30 millones y 60 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes, según señaló, a montos de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones, y cuyo plazo de presentación vence el 31 de diciembre de 2027.

“Lo que planteamos nosotros fue que para ese tramo, que abarca una gran cantidad de proyectos, se haga el mismo criterio: que venzan el 31 de diciembre de 2030”, afirmó Kaplan.

El titular de Appcu destacó a El País que la decisión del Poder Ejecutivo de extender por cinco años el régimen general es un cambio favorable respecto a las renovaciones de uno o dos años que se realizaban anteriormente. No obstante, Kaplan cree que es necesario que ese tipo de proyectos también cuenten con un horizonte más amplio de planificación, al igual que los desarrollos de gran porte.

Otro de los asuntos centrales fue la situación de los emprendimientos inmobiliarios de menor escala, especialmente aquellos cuya inversión no alcanza los US$ 5 millones. En ese sentido, Appcu propuso establecer “algún régimen especial, ya que están en una situación muy poco competitiva con los proyectos de gran dimensión económica y con vivienda promovida”.

Alfredo Kaplan. Foto: Darwin Borrelli.

Consultado sobre las características de ese eventual régimen, Kaplan explicó que la propuesta consiste en otorgar a estos emprendimientos beneficios equivalentes a la mitad de los previstos para los proyectos de gran dimensión económica.

Como ejemplo, mencionó la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), que en el régimen de grandes inversiones contempla determinados porcentajes de la inversión y límites sobre el impuesto a pagar.

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la demora en los procedimientos administrativos para aprobar proyectos inmobiliarios. Desde Appcu insistieron en la necesidad de implementar mecanismos que permitan acelerar las autorizaciones, especialmente en aquellos casos en los que las iniciativas no presentan observaciones.

En ese sentido, Kaplan señaló que la asociación volvió a plantear la posibilidad de establecer “la aprobación tácita de proyectos de gran dimensión económica o de vivienda promovida”.

Según explicó, actualmente existen proyectos que, pese a no contar con observaciones, permanecen durante períodos extensos a la espera de una resolución administrativa, una situación que, a juicio del sector, termina desalentando nuevas inversiones.

Alfredo Kaplan. Foto: Darwin Borrelli.

El dirigente aseguró que las autoridades “son conscientes de los tiempos y quedaron en ver cómo instrumentar este tipo de medidas, más allá de la ley de competitividad que se va a aprobar y que luego va a ser necesario reglamentar”.

Vivienda promovida y nuevas zonas

La reunión también permitió abordar la situación concreta del régimen de vivienda promovida y las posibilidades de introducir modificaciones que amplíen las alternativas de desarrollo de los proyectos.

Entre los asuntos planteados por Appcu figuró la posibilidad de habilitar viviendas de dos dormitorios con dos baños dentro del régimen, así como la continuidad de las políticas de estímulo a la construcción de este tipo de emprendimientos.

Vivienda promovida Estefania Leal/Archivo El Pais

Además, Kaplan adelantó que durante el encuentro se conversó sobre la incorporación de nuevas zonas geográficas al régimen de vivienda promovida, una medida que el gobierno se encuentra estudiando. En ese marco, aseguró que dichas zonas se anunciarán “en un plazo relativamente corto”.

Por el momento, la asociación desconoce cuáles serían esas áreas que podrían incorporarse al régimen.

Consultado por El País sobre el desempeño de la vivienda promovida durante este año, Kaplan reconoció que se registra una menor cantidad de proyectos presentados en comparación con 2025, aunque consideró que esa diferencia debe medirse teniendo en cuenta las circunstancias del año pasado.

En ese sentido, explicó que la posibilidad de que se introdujeran modificaciones regulatorias llevó a que varios desarrolladores adelantaran la presentación de sus iniciativas durante 2025, lo que elevó la cantidad de proyectos ingresados, lo cual hace “difícil comparar una situación con la otra”.

De todas formas, el presidente de Appcu afirmó que la actividad mantiene un volumen importante de obras, dado que los emprendimientos presentados anteriormente están comenzando a ejecutarse, por lo que “hay un ritmo de trabajo importante” en el rubro.

También destacó que se observa una intensificación del desarrollo de vivienda promovida en Canelones, departamento donde identificó un crecimiento de la actividad.

Gruas en edificios en construccion en ciudad de la Costa, departamento de Canelones, ND 20251028, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Finalmente, Kaplan valoró el intercambio mantenido con las autoridades y sostuvo que existió una buena receptividad hacia las inquietudes del sector.

“Fue un diálogo muy fecundo”, afirmó, y destacó que la conversación transcurrió en un clima cordial, ya que ambas partes quieren seguir “generando inversiones y trabajo”.

Si bien no quedó fijada una nueva reunión con las autoridades, el presidente de la gremial indicó que ambas partes acordaron mantener conversaciones a la brevedad para continuar avanzando en el análisis de los planteos realizados en la reunión.