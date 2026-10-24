Cae el peso de Montevideo en la vivienda promovida mientras Canelones y Paysandú ganan participación

El ingreso de proyectos de vivienda promovida en Uruguay mostró una recuperación durante setiembre, aunque los datos de los últimos 12 meses reflejan una moderación respecto a registros anteriores. Según el último informe de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), al que accedió El País, durante el noveno mes del año ingresaron 20 proyectos bajo el régimen de la ley 18.795, frente a los 17 registrados en igual período de 2025. Al mismo tiempo, el relevamiento muestra un cambio en la distribución territorial de los emprendimientos, con una menor participación de Montevideo y un crecimiento de Canelones, impulsado principalmente por Ciudad de la Costa.

De acuerdo con los datos de la ANV, entre enero y setiembre de este año ingresaron 132 proyectos de vivienda promovida. En tanto, al considerar el año móvil cerrado en setiembre, es decir, el período comprendido entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, se contabilizaron 182 emprendimientos.

El organismo señaló que “si bien se trata de un registro elevado desde una perspectiva histórica, se observa una caída respecto de mediciones precedentes”.

Esta evolución se produce luego de que 2025 cerrara con un récord de proyectos ingresados desde la implementación del régimen en octubre de 2011. Durante el año pasado se presentaron 326 emprendimientos, frente a los 246 de 2024, lo que representó un incremento de 32%.

En cuanto al comportamiento mensual de 2026, junio fue el mes con mayor cantidad de proyectos ingresados hasta el momento, con 21, seguido por setiembre, con 20, y marzo, con 18. Por su parte, mayo registró el menor nivel de actividad, con nueve emprendimientos.

En el acumulado desde la promulgación de la ley, ingresaron 2.228 proyectos a la Oficina del Inversor de la ANV. De ese total, 1.856 fueron promovidos por el Poder Ejecutivo, mientras que otros 178 permanecen en estudio y 194 se encuentran inactivos, ya sea porque fueron desistidos o revocados.

Construcción en Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

En términos de viviendas, el régimen contabiliza actualmente 64.028 unidades activas, correspondientes a proyectos promovidos y en estudio. De las 53.445 viviendas comprendidas en proyectos que ya recibieron la promoción del Poder Ejecutivo, 32.767 finalizaron su construcción y otras 11.738 se encuentran en obras.

A su vez, existen aproximadamente 19.500 viviendas ingresadas cuya construcción todavía no comenzó. De ellas, unas 8.900 corresponden a proyectos promovidos y otras 10.600 a emprendimientos que continúan en estudio.

Canelones gana participación

Uno de los principales aspectos que revela el informe de la ANV de septiembre es el cambio en la distribución territorial de los nuevos proyectos de vivienda promovida.

Aunque Montevideo continúa concentrando la mayor cantidad de emprendimientos, su participación en los ingresos del último año móvil es bastante inferior a la que registra en el acumulado histórico del régimen.

Desde la implementación de la ley, la capital concentra 1.317 proyectos promovidos o en estudio, equivalentes al 64,7% del total nacional. Sin embargo, en los últimos 12 meses su participación descendió al 52%, con 90 proyectos ingresados.

En contrapartida, Canelones aumentó su peso relativo. El departamento reúne históricamente 369 proyectos, que representan el 18,1% del total, mientras que en el último año móvil concentró 46 emprendimientos, equivalentes al 26,6%. La ANV atribuyó esta evolución principalmente al impulso de Ciudad de la Costa.

Gruas en edificios en construccion en ciudad de la Costa, departamento de Canelones, ND 20251028, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El crecimiento relativo también se observa en Paysandú, que pasó de representar el 2,9% del total histórico de proyectos al 6,9% de los ingresados en los últimos 12 meses. En ese período, el departamento registró 12 nuevos emprendimientos.

Por su parte, Maldonado concentró ocho proyectos, con una participación de 4,6%, levemente inferior al 5,8% que representa en el acumulado histórico. Salto también registró un incremento en su peso relativo, al alcanzar el 4% de los proyectos del último año móvil, con siete emprendimientos.

En cuanto a la cantidad de viviendas activas, Montevideo continúa ampliamente por delante del resto de los departamentos, con 43.327 unidades promovidas o en estudio. Le siguen Canelones, con 11.730, y Maldonado, con 4.609. Fuera de estos tres departamentos, sobresalen Paysandú, con 929 viviendas; Colonia, con 858; Salto, con 709; y Soriano, con 590.

Los proyectos pequeños predominan

El informe también muestra diferencias entre la cantidad de proyectos según su tamaño y el volumen de viviendas que representan.

De los 2.011 emprendimientos promovidos o en estudio para los que existe información sobre la cantidad de unidades, 1.221 corresponden a proyectos pequeños, de hasta 20 viviendas. Esto equivale al 61% del total.

Montevideo, mercado inmobiliario. Foto: Archivo El País.

En tanto, 482 proyectos son medianos, representando el 24%, mientras que otros 308 son grandes, con más de 50 unidades, y concentran el 15%.

En concreto, los proyectos grandes comprenden 38.494 unidades, frente a las 15.861 de los medianos y las 9.673 de los pequeños.

Cordón continúa liderando

En la distribución por barrios de Montevideo, Cordón mantiene su posición como principal destino de los proyectos de vivienda promovida.

Desde la implementación de la ley, el barrio concentra 288 emprendimientos promovidos o en estudio, equivalentes al 22% del total de la capital.

Bastante por detrás aparecen Palermo, con 94 proyectos, y Tres Cruces, con 86, que representan aproximadamente el 7% cada uno. Les siguen La Blanqueada, con 70; Aguada, con 69; Barrio Sur, con 65; Centro, con 60; Unión, con 57; Larrañaga, con 56 y Ciudad Vieja, con 50.

. Desarrollo de viviendas. Foto: Archivo El País.

El liderazgo de Cordón también se mantiene en los proyectos ingresados durante los últimos 12 meses. En ese período, el barrio recibió 20 emprendimientos, que representan el 22% del total de Montevideo.

En segundo lugar aparecen Centro, La Blanqueada y Unión, con seis proyectos cada uno, mientras que Aguada, La Comercial y Tres Cruces contabilizaron cinco emprendimientos por barrio. Por su parte, Larrañaga, Palermo y Reducto registraron cuatro proyectos cada uno.