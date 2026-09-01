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El País Ovación Basquetbol

Cuándo vuelve a jugar Uruguay por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol 2027: día y rivales de la ventana

Los dirigidos por Gerardo Jauri, que están en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo, ya conocen cuándo será su próxima actividad por la competencia.

El País
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01/09/2026, 01:24
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Bruno Fitipaldo en el partido entre Uruguay ante Puerto Rico por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol.
Bruno Fitipaldo en el partido entre Uruguay ante Puerto Rico por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol.
Foto: Ignacio Sánchez.

Las Clasificatorias al Mundial de básquetbol a disputarse en Qatar en 2027 están al rojo vivo y Uruguay está muy bien posicionado, lo que lo ilusiona con volver a disputar la Copa del Mundo, lo que no consigue desde 1986 cuando el certamen se disputó en España.

Tras el triunfo de Uruguay: cómo quedó la tabla de las Clasificatorias y qué tiene que pasar para ir al Mundial

Pasó la primera ventana de esta segunda ronda y la Celeste consiguió una victoria muy importante ante Puerto Rico (80-75), más allá de haberla iniciado con derrota ante Bahamas (103-94) con dos partidos que se disputaron en el Antel Arena y donde los dirigido por Gerardo Jauri fueron locales.

El camino indica que la segunda ventana será en noviembre con dos partidos más, con la particularidad de que el primero será como local y el segundo como visitante. El 26 de noviembre de 2026 será el turno de que Uruguay reciba a Canadá —líder e invicto del grupo— en el Antel Arena, en esa misma fecha también se medirán Argentina con Bahamas y Panamá con Puerto Rico.

Mientras que el 29 de noviembre Uruguay deberá disputar su primer partido como visitante en esta instancia ya que visitará a Puerto Rico, en una jornada donde Argentina volverá a ser local, esta vez ante Canadá, y Panamá recibirá a Bahamas.

Uruguay se enfrentará al desafío de buscar su primera victoria en Centro y Norteamérica en un partido de segunda ronda bajo este formato que se instauró en 2019 y claro está que de conseguirlo, serán puntos vitales para alcanzar uno de los tres cupos directos o para disputar ser uno de los dos mejores cuartos.

Cabe recordar que el camino de la Celeste en esta instancia finalizará en febrero del año próximo porque el 26 de febrero y el 1° de marzo de 2027 disputará los dos últimos encuentros —ambos de visitante— donde chocará ante Bahamas y Canadá, respectivamente.

Así se jugarán las dos ventanas restantes:

Jueves 26 de noviembre

- Uruguay vs. Canadá
- Argentina vs. Bahamas
- Panamá vs. Puerto Rico

Domingo 29 de noviembre

- Puerto Rico vs. Uruguay
- Argentina vs. Canadá
- Panamá vs. Bahamas

Viernes 26 de febrero de 2027

- Canadá vs. Panamá
- Bahamas vs. Uruguay
- Puerto Rico vs. Argentina

Lunes 1° de marzo de 2027

- Canadá vs. Uruguay
- Bahamas vs. Argentina
- Puerto Rico vs. Panamá.

Así está la tabla de posiciones:

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