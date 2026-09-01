Tras el triunfo de Uruguay: cómo quedó la tabla de las Clasificatorias y qué tiene que pasar para ir al Mundial

Uruguay derrotó a Puerto Rico por 80-75 por la segunda fecha de la segunda fase de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 y de esta manera sostuvo su posición de privilegio en busca del objetivo de retornar a una Copa del Mundo luego de 41 años.

La Celeste alcanzó a cuatro fechas del final su mayor cifra de victorias desde que este formato se instauró en 2019 y buscará superar esa barrera para soñar en grande con un objetivo pesado. Los dirigidos por Gerardo Jauri mantuvieron los dos puntos de ventaja sobre Bahamas, que ya jugaron ante Panamá como local, el punto a priori más accesible que tienen en lo que les queda del fixture.

El punto decisivo para los Charrúas parece ser el 26 de febrero de 2026 cuando visiten a los bahameños en Nassau. Si Uruguay gana ese partido por 10 puntos o más matemáticamente estará en Qatar 2027, pero en caso de perder, el equipo de Gerardo Jauri deberá ganar los tres partidos restantes, los dos ante Canadá, y la visita ante Puerto Rico. Si el triunfo termina siendo por menos de 10, la selección apela a una mano de Argentina, que si vence a Bahamas en uno de los dos partidos restantes, depositará al otro equipo rioplatense en el Mundial.

El triunfo de México ante Brasil, parece exterminar las chances celestes de clasificar como mejor cuarto, a no ser de que Colombia o Chile sorprendan a los Aztecas en uno de los tres partidos restantes ante ellos, cosa que parece improbable.

Pero la matemática más sencilla para la Celeste es una mano de Argentina. Si la Albiceleste derrota las dos veces a Bahamas y una vez a Puerto Rico, Uruguay clasificará al Mundial con un triunfo más, independientemente de en que partido sea.

Así está la tabla del Grupo E

Estados Unidos encamina su clasificación, mientras que Chile se convirtió en el primer eliminado.

Así está la tabla del Grupo F

Canadá quedó a un triunfo de asegurar matemáticamente su boleto a Qatar 2027 y Panamá quedó ya sin chances de meterse en la Copa del Mundo.