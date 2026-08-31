Uruguay vs. Puerto Rico en vivo: la Celeste se juega un punto decisivo en sus aspiraciones de Mundial

Uruguay se juega a partir de las 20:10 horas en el Antel Arena una final frente a Puerto Rico. Tras caer ante Bahamas el jueves la selección de Gerardo Jauri se juega como local el último punto "accesible" que tiene, por lo que el triunfo es necesario para mantener bien alta la llama de la ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2027.

El partido por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 lo transmite DSports. Los cables que tienen contratadas las señales de DirecTV también tendrán disponible el partido.

Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

Para Uruguay será una batalla de ritmo. Por las declaraciones de jugadores y cuerpo técnico tras la derrota ante Bahamas, es probable que la Celeste intentará bajar la cantidad de posesiones de su rival, pero deberá levantar su eficiencia defensiva, que la tubo muy baja en la derrota del jueves.

Los Boricuas son un equipo anárquico, con talento individual y que construye su ofensiva en base al tiro de tres puntos, otro rubro levantable para el seleccionado de Jauri,