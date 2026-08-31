Uruguay frente a una final: el objetivo de sacar a Puerto Rico de carrera y bajar el margen de error de visitante

Uruguay se juega un punto quizás decisivo en su futuro en las Clasificatorias. Juega frente a su Némesis, Puerto Rico, el que le amargó la clasificación sobre todo a China 2019 en un mano a mano. Pero a la hora de enfrentarlo en el Antel Arena el saldo suele ser favorable para la Celeste.

Sin embargo el panorama es distinto al de las últimas dos Clasificatorias. Los Boricuas llegan con su máximo potencial, siete que fueron olímpicos en 2024 y dos NBA, Ethan Thompson y José Alvarado, siendo este último vigente campeón del torneo.

Pero la importancia sobre todo radica en que para Uruguay quizás es el único punto "accesible" que tiene como local, debido a que el próximo y último compromiso en Montevideo es frente a Canadá, selección que si bien es una incógnita con que plantel puede llegar a la capital uruguaya, de los 31 partidos que disputó bajo este formato de clasificación perdió apenas tres.

Pero no solo es importante para engrosar el puntaje y llegar a la última ventana frente a Bahamas en Nassau jugando prácticamente una final (fecha en la que no tiene disponibles a sus NBA) sino que además podría dejar sin margen de error a Puerto Rico, selección que clasifica ininterrumpidamente desde 1986 a la Copa del Mundo, quien podría quedar a cuatro puntos de la Celeste, con cuatro fechas por jugar.

Santiago Vescovi en el partido entre Uruguay y Bahamas por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Además el partido puede mantener a la selección con un colchón real de ventaja, debido a que los isleños tras la noche del lunes tendrán un partido más frente a Panamá como local, que es muy probable que lo ganen, y en caso de asegurar el punto en Ciudad de Panamá en el partido que se juega a partir de las 21:10 horas, quedarían solo una unidad abajo de la selección de Gerardo Jauri si no logra sumar ante los Boricuas.

En lo que respecta a la posibilidad de ser mejor cuarto, el rival que a priori es directo, México, cumplió y con creces ante Colombia, acortó la diferencia de puntos que tenía con Uruguay de 88 a 53 y hoy tendrá como local una situación de oro para subir su piso a ocho triunfos —si derrota a Colombia de visita y a Chile en ambos enfrentamientos— al recibir a un Brasil que viene de perder en Brasilia frente a República Dominicana.

Uruguay repetirá este lunes a la noche los 12 que cayeron el pasado jueves, mientras que Puerto Rico también jugará con los mismos que fueron superados ante Argentina en Mar del Plata. Arbitrarán Daniel García (Venezuela) Krishna Domínguez (México) y Daniel Leite (Brasil).