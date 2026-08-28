Una piedra en el camino: Uruguay dejó pasar una chance grande de acercarse al Mundial, pero sigue la ilusión

Bronca, impotencia, dolor, son quizás los principales sentimientos de cada una de las más de 5.000 almas que dijeron presentes en el Antel Arena. Es que Uruguay dejó pasar una chance grande ante Bahamas, la posibilidad de quedar en la puerta de embarque para Qatar 2027. El hincha aún debe recordar con rabia un arbitraje que inclinó la balanza a favor de los centroamericanos y que si bien no incidió en la superioridad del elenco isleño, terminó de dilapidar las chances celestes con numerosas faltas técnicas que derivaron en las descalificaciones de Joaquín Rodríguez y Gerardo Jauri.

Y si bien ahora el camino se hace cuesta arriba, Uruguay sigue mirando a sus rivales desde un sitial de privilegio entrando a las últimas cinco fechas de las Clasificatorias. Hoy la Celeste aventaja a Bahamas por dos puntos y a Puerto Rico por tres, un colchón un tanto mentiroso sabiendo que los Charrúas tienen por afrontar el camino más duro de la Eliminatoria, mientras que los rivales directos aún tienen dos partidos accesibles ante Panamá, que hasta el momento solo le pudo ganar a la ya eliminada Cuba.

De más está decir que el lunes la selección de Gerardo Jauri se juega otra final, va ante los Boricuas de local, uno de los rivales que se le han hecho más esquivos a Uruguay en la historia. De 27 enfrentamientos, los celestes ganaron solo cinco, y además el equipo que clasifica ininterrumpidamente a los Mundiales desde España 1986 (el último al que fue Uruguay), llega con su mejor plantel disponible.

Un triunfo podría poner nuevamente a los Charrúas en las escaleras al avión, pero en caso de perder habrá que salir a robar los puntos más duros en la Clasificatoria. En el calendario futuro hay dos fechas marcadas a fuego. El 29 de noviembre la Celeste irá San Juan a visitar a Puerto Rico, mientras que el 26 de febrero de 2027 deberá ir a Nassau para jugar frente a Bahamas.

Un triunfo ante ambos depositarán a Uruguay virtualmente en el Mundial, pero la tarea no es sencilla. En siete visitas a los Boricuas, la selección rioplatense no pudo sumar, por lo que está lejos de ser una garantía pese a que los NBA no estén disponibles para esa ventana.

Por su parte, el juego ante los bahameños tampoco parece ser una tarea sencilla. Si bien los centroamericanos perderán para ese entonces a su principal figura en la noche del jueves en Montevideo, Buddy Hield, y tampoco seguramente cuenten con Kai Jones, al jugar en un equipo de Euroliga, Eric Gordon —ausente por lesión en el Antel Arena— aún no tiene club de NBA, por lo que en caso de salir de la mejor liga del mundo, podrá estar en esa última ventana.

Pero la Celeste tendrá la chance de engrosar su puntaje frente a Canadá, aunque esta selección es una incógnita. A diferencia de Estados Unidos, que a medida va asegurando su boleto al Mundial empieza a llevar equipos ultra alternativos, la selección de la Hoja de Maple marca un increíble registro desde que se instauró este formato de Clasificatorias en 2019, con apenas tres derrotas en 36 partidos.

El factor Argentina

La Albiceleste le dio una mano grande a Uruguay al derrotar a Puerto Rico. Los dirigidos por Pablo Prigioni tuvieron su mejor equipo a la orden y en caso de ganarle los dos partidos que tiene ante Bahamas y el que le quedan ante los Boricuas podrían topear a ambas selecciones en seis triunfos.

Pero a raíz del desempate FIBA (similar al desempate olímpico) cuesta creer que la Celeste pueda clasificar con seis victorias, perdiendo dos veces ante un mismo rival. La incógnita además para Argentina será que equipo pueda presentar cuando comience la competencia de Euroliga.

El mejor cuarto

Además de la clasificación de tres equipos por grupo, se mete al Mundial el mejor cuarto de ambos, aunque México pareció derrumbar esa chance extra. Si bien los Aztecas aún tienen dos duros cruces ante Brasil, enfrentar a Chile en dos ocasiones y a Colombia en una —a quien aplastaron el jueves por 112-86— le permitirían probablemente no solo poner un piso de siete triunfos, sino engrosar su saldo de puntos. La Celeste había entrado a la segunda fase con 88 de ventaja, pero en un solo juego los mexicanos la bajaron a 50.