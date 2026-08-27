Uruguay vs. Bahamas en vivo: la Celeste se juega un partido clave en sus aspiraciones de jugar el Mundial 2027

Uruguay afronta un partido clave ante Bahamas a partir de las 20:15 horas en el Antel Arena. La selección debuta en la segunda fase frente a un rival directo que lo puede dejar muy cerca de estar en el Mundial de Qatar 2027, competencia a la que la Celeste no clasifica hace 40 años.

El partido por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 se jugará a las 20:10 horas y lo transmitirá DSports. Los cables que tienen contratadas las señales de DirecTV también tendrán disponible el partido.

Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Uruguay tendrá a su mejor plantel disponible a la orden, pero con Martín Rojas en sanidad, al sufrir en un entrenamiento la fractura de un dedo de su mano izquierda.

Bahamas llega al compromiso diezmado. A la anunciada baja del hombre de Phoenix Suns, Deandre Ayton, se le sumaron dos NBA más. VJ Edgecombe viajará directo a Nassau para el partido ante Panamá, mientras que Eric Gordon será resguardado por una molestia física.

El juego pasa por el dominio del ritmo de juego. Los centroamericanos apelan a un básquetbol más anárquico, de muchas posesiones y tiro de tres puntos. Si bien en la AmeriCup Uruguay supo adaptarse a ese palo y palo obteniendo el triunfo, tendrá que intentar sacar de ese vértigo a su rival.

Los planteles

Uruguay: Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), Luciano Parodi (Sesi Franca, Brasil), Santiago Vescovi (Peñarol), Joaquín Rodríguez (Dreamland Gran Canaria, España), Nicola Pomoli (Peñarol), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Emiliano Serres (Peñarol), Nicolás Martínez (Quimsa, Argentina), Gonzalo Iglesias (Amics Castelló, España), Martín Rojas (Peñarol), Pablo Gómez (Trouville), Mateo Bianchi (Defensor Sporting).

Bahamas: Garvin Clarke (Caja 87, España), Franco Miller (Santa Cruz Warriors, Estados Unidos), Jacob Hanna (Ciudad de Valladolid, España), Domnick Bridgewater (Fos Provence Basket, Francia), Buddy Hield (Atlanta Hawks, Estados Unidos), Romad Dean (Tulsa University, Estados Unidos), Samuel Hunter (Vienna, Austria), Kai Jones (Anadolu Efes, Turquía), Isaiah Mobley (Hapoel Jerusalem, Israel), Jaraun Burrows (Fos Provence Basket, Francia).