Uruguay vs. Bahamas por las Clasificatorias al Mundial: hora, dónde ver y claves para llegar a la Copa del Mundo

Uruguay abre la segunda ronda de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 frente a Bahamas, en un partido decisivo por el objetivo de retornar a una Copa del Mundo tras 41 años de ausencia.

La selección juega en el Antel Arena ante un equipo que si bien se esperaba que tuviera gran parte de su potencial, finalmente tendrá notorias ausencias.

Buddy Hield será el único NBA presente. El hombre de Atlanta Hawks arribó al país junto al grueso de la delegación tras el amistoso en el que vencieron a Chile el pasado sábado. Hield no tuvo minutos en ese partido al no tener el calzado con el que tiene contrato, pero jugará ante la Celeste.

Quien no estará disponible es Eric Gordon. El ex Philadelphia 76ers jugó nueve minutos en Santiago y tras salir por primera vez no volvió a pisar la cancha. En el entrenamiento de ayer en el Antel Arena, tampoco tuvo actividad, por lo que el cuerpo técnico optó por recuperarlo para el juego ante Panamá en Nassau del próximo lunes. Recordar que en la ventana pasada si bien estuvo cambiado, no vio minutos ninguno de los dos juegos.

Además, VJ Edgecombe, que se anunciaba entre los jugadores que estarían en Uruguay, viajará derecho a Bahamas par el segundo encuentro.

Es una linda oportunidad para la Celeste, en un punto clave, sabiendo que tendrá su mejor equipo disponible a la orden.

Hora y dónde ver Uruguay vs. Bahamas

El partido por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 se jugará a las 20:10 horas y lo transmitirá DSports. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891 a un precio de 9,99 dólares al mes, o 37,99 al año.

Los planteles

Uruguay: Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), Luciano Parodi (Sesi Franca, Brasil), Santiago Vescovi (Peñarol), Joaquín Rodríguez (Dreamland Gran Canaria, España), Nicola Pomoli (Peñarol), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Emiliano Serres (Peñarol), Nicolás Martínez (Quimsa, Argentina), Gonzalo Iglesias (Amics Castelló, España), Martín Rojas (Peñarol), Pablo Gómez (Trouville), Mateo Bianchi (Defensor Sporting).

Bahamas: Garvin Clarke (Caja 87, España), Franco Miller (Santa Cruz Warriors, Estados Unidos), Jacob Hanna (Ciudad de Valladolid, España), Domnick Bridgewater (Fos Provence Basket, Francia), Buddy Hield (Atlanta Hawks, Estados Unidos), Romad Dean (Tulsa University, Estados Unidos), Samuel Hunter (Vienna, Austria), Kai Jones (Anadolu Efes, Turquía), Isaiah Mobley (Hapoel Jerusalem, Israel), Jaraun Burrows (Fos Provence Basket, Francia).

Qué precisa Uruguay para clasificar

La Celeste si le gana a Bahamas quedará a tiro de la clasificación. Ganándole a Puerto Rico el próximo lunes, no clasifica matemáticamente pero se para en puerta de embarque a Qatar.

Si le gana un partido a cada uno, una victoria de Argentina contra cada uno sentenciará la Clasificatoria a favor de Uruguay.

Si el equipo de Gerardo Jauri gana dos partidos indistintamente de cuales sean tiene muchas posibilidades de avanzar como mejor cuarto, pero precisará que Brasil abroche los dos partidos ante México.