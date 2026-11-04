Puerto Rico anunció a sus 24 preseleccionados para enfrentar a Uruguay por las Clasificatorias al Mundial

Puerto Rico anunció su preselección de 24 jugadores para enfrentar a Uruguay y Panamá en la próxima ventana de las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2027.

Los Boricuas llegan prácticamente sin margen de error a las últimas cuatro fechas para intentar estirar a 11 sus participaciones en Copas del Mundo de forma consecutiva. Los Boricuas saben que para llegar con chances a la ventana de febrero de 2027 deben vencer a Panamá en el 26 de noviembre en la Ciudad e Panamá y a la Celeste en Bayamón, el 29.

Para esto reservó a su mejor plantel disponible, con la excepción de sus NBA, Jose Alvarado y Ethan Thompson. Sí puso en su prelista a Enrique Freeman, jugador de 26 años que tiene contrato con Minnesota Timberwolves y su equipo de G-League, Iowa Wolves.

Freeman tuvo una buena participación con la franquicia de la NBA en la Summer League y si bien participó en la pretemporada con el primer equipo, no entró en consideración para participar en la mejor liga del mundo, en la cual jugó cuatro partidos en la última temporada, con 3,3 puntos por encuentro.

Su participación en la ventana quedará sujeto a que sea cedido pro su club, sabiendo que la temporada de la G-League comienza este mes. Freeman disputó la ventana de julio con Puerto Rico, anotó 10 puntos, bajó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias en la caída ante Canadá, mientras que en la victoria ante Bahamas de visitante registró un doble-doble, de 13 puntos y 10 rebotes.

Otro de los jugadores que destaca es Phillip Wheeler, que viene de ser campeón de la Copa Intercontinental con NBA G-League United, un equipo que reúne a los mejores jugadores de la liga de desarrollo de la NBA. En el torneo fue de los puntos altos con 13,8 puntos de promedio, mientras que con Puerto Rico tuvo acción en la última AmeriCup, con 8,3 puntos por encuentro.

Wheeler actualmente integra el equipo de desarrollo de Phoenix Suns, con quien jugó la Summer League y un partido de pretemporada. El jugador de 24 años jugó cinco partidos en la mejor liga del mundo, en la temporada 2024-25, con Philadelphia 76ers, con quien promedió 1,6 puntos.

Por su parte, Puerto Rico tiene también un jugador con actualidad en Euroliga. Tai Odiase, interno de Hapoel Tel-Aviv promedia 6,3 puntos en 14,1 minutos por encuentro. Con la selección jugó un partido por las eliminatorias a la AmeriCup, donde enfrentó a Estados Unidos, le anotó 13 puntos y bajó seis rebotes.

En el resto de la preselección aparecen los 10 jugadores fuera de la NBA que cayeron frente a Uruguay en Montevideo, junto con jugadores con pasaje por el básquetbol uruguayo. Se encuentra el jugador de Peñarol, Alexander Kappos, el de Hebraica Macabi, Ángel Matías y el ex Nacional, Devon Collier.

Los 24 preseleccionados de Puerto Rico

André Curbelo (Panteras de Aguascalientes, México), Tjader Fernández (Fuerza Regia, México), Gary Browne (Bosna, Bosnia y Herzegovina), Javier Ezquerra (Vaqueros de Bayamón), Jezreel De Jesús (Plateros de Fresnillo, México), Rafael Pinzón (El Calor de Cancún, México), Gian Clavell (Bashkimi, Kosovo), Alfonso Plummer (Shandong Heroes, China), Stevie Thompson (Iowa Wolves, Estados Unidos), Phillip Wheeler (Valley Suns, Estados Unidos), RJ Meléndez (Verona, Italia), Isaiah Piñeiro (Cangrejeros de Santurce), Ángel Matías (Hebraica Macabi, Uruguay), Jordan Cintrón (Cimarrones del Chocó), Davon Reed (Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters, Corea del Sur), Alexander Kappos (Peñarol), Enrique Freeman (Minnesota Timberwolves, Estados Unidos), Arnaldo Toro (Iwate Big Bulls, Japón), Tai Odiase (Hapoel Tel Aviv, Israel), Ismael Romero (Mets de Guaynabo), George Conditt IV (Leyma Basquet Coruña, España), Christian Negron (Panteras de Aguascalientes, México), Devon Collier (Cangrejeros de Santurce), Daniel Rivera (Gigantes de Carolina).