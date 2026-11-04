Demócratas se encaminan a liderar en el Congreso de EE.UU. y Donald Trump tendrá que gobernar sin mayorías
Los primeros resultados adelantan una derrota para el presidente estadounidense en estados clave. De confirmarse la tendencia, el magnate republicano deberá afrontar lo que queda de su gobierno sin mayorías.
El escrutinio de las elecciones de medio término en Estados Unidos, indicaba esta madrugada que el Partido Demócrata se encaminaba a conquistar la mayoría en el Senado y el dominio en la Cámara de Representantes, algo que las encuestas de intención de voto preveían. De confirmarse, sería una dura derrota para el presiente Donald Trump y su Partido Republicano, que enfrentarían lo que les queda de gobierno sin mayorías en el Congreso.
La oposición demócrata aspira a lograr la mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) y arrebatarle a los republicanos el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños. Los demócratas necesitan 4 escaños para voltear el Senado, y lograron una primera victoria en Carolina del Norte, con Roy Cooper.
Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano. Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña. Las encuestas le daban también buena posición en otros estados tradicionalmente republicanos como Texas, Ohio y Kansas.
Una estrella ascendente demócrata, Jon Ossoff, retuvo su escaño en Georgia. El triunfo demócrata en Georgia es esencial para aspirar a la mayoría en la Cámara Alta, actualmente en manos de los republicanos. Los demócratas retuvieron además los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.
Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois. Todos esos estados se presentaban como victorias claras para los demócratas, según las encuestas.
En Florida, la republicana Ashley Moody ganó el puesto en el Senado que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado, según proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, en una reñida contienda contra la democrática Angie Nixon. Ahora Moody ocupará de forma definitiva el escaño de Rubio, quien era uno de los dos senadores de Florida desde 2011, pero renunció al cargo el 20 de enero de 2025 para asumir como secretario de Estado de Trump. La última vez que un demócrata ganó el Senado en Florida fue en 2012.
En caso de perder la mayoría en ambas cámaras, Trump aseguró que está dispuesto a convertirse en “Mr Veto” y bloquear las iniciativas legislativas de un Congreso opositor, lo que elevaría aún más la temperatura política del país. Trump llegó a estas elecciones con el nivel más bajo de popularidad de un presidente a mitad de mandato, con cerca de un 70% de descontentos.
Por su lado, los demócratas entregaron buena parte de sus esfuerzos de campaña al ala más izquierdista del partido, que aportó una intensa movilización para inscripción de votantes. Esa movilización tiene sus riesgos, puesto que ese sector del partido tiene puntos de vista sobre la policía migratoria, la relación con Israel o los impuestos que se desmarcan abiertamente del electorado promedio demócrata.
El 53% de los votantes hispanos se declaraban “extremadamente motivados” para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew. Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.
En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.
¿El principio del fin?
En caso de victoria demócrata, la oposición quiere empezar por abrir investigaciones contra Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos y la financiación de la guerra en Irán. Estas elecciones podrían suponer el despegue de jóvenes promesas, como el demócrata James Talarico, que podría conseguir un triunfo clave en Texas.
El estado de Texas cerró sus colegios electorales con una alta participación tanto en el voto anticipado como en el condado más poblado que registró cifras récord.
Los residentes de Harris, el condado más poblado del estado, rompieron los récords de participación en unas elecciones de medio mandato, con más de 1,3 millones de votos.
Esta cifra se suma a los 1,08 millones de votos que fueron entregados en votación anticipada y, en total, superan el récord anterior de participación en la región, durante las elecciones de medio mandato de 2018.
En Texas, la contienda por uno de los dos escaños del estado al Senado, el demócrata James Talarico ha liderado en las encuestas y amenaza con acabar el control republicano de este puesto, en sus manos desde 1993.
Además de las apretadas votaciones en algunos estados, en Alaska el gobierno federal quiere impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.
Trump contra Fox News
El presidente Trump arremetió anoche contra la cadena televisiva conservadora Fox News en una muestra de frustración temprana al inicio de la velada de resultados electorales. En menos de dos horas el mandatario publicó tres mensajes furiosos en su red Truth Social sobre Fox, atribuyendo su reciente caída de audiencia a no ser lo suficientemente leal a él.
En una de las publicaciones, enviada cuando cerraron las primeras urnas, Trump dijo que Fox estaba en términos de audiencia “muy abajo, no por mí, sino porque están EN MI CONTRA”.
En otro mensaje, presidente Trump atacó a una comentarista demócrata, habitual en la cadena televisiva de perfil conservador, calificándola de “TONTA COMO UNA PIEDRA”, y en un tercero arremetió contra una encuesta de Fox sobre la opinión de los votantes, a su juicio “de nuevo la peor”.
“Las audiencias de FoxNews están muy abajo (¡un 27%!) porque están dedicando demasiado tiempo a cubrir a los Dumócratas trastornados por Trump”, añadió. Sus publicaciones furiosas llegaron poco antes del inicio de una “gala electoral” en el Salón Este de la Casa Blanca, junto al gabinete y funcionarios del gobierno. AFP, EFE
Demoras por errores en escáner y lluvias
La jornada de votación en Estados Unidos registró algunas incidencias, como fallas informáticas en Nueva York o inundaciones en Florida. Una de las incidencias más destacadas fueron los errores de los escáneres en los centros de votación del condado de Westchester (Nueva York), que podrían afectar a hasta 250.000 personas, aunque las autoridades locales aseguraron que todos los votos serían contados.
También un problema informático dificultó durante 20 minutos votar en todos los centros del condado de Broward, en Florida, a lo que se suman los problemas en Misisipi, donde algunas decenas de personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder votar. Destacan además los problemas provocados por las inundaciones en estados como Utah, que obligaron a reubicar algunos puntos de voto, algo que se repitió en Florida, donde estuvieron afectados hasta ocho condados .
Presidente esperó en la Casa Blanca
El presidente Donald Trump siguió las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, Fox News. Según su agenda oficial, el mandatario siguió desde el Salón Este de la Casa Blanca el avance de los resultados de los comicios con su círculo cercano a partir de las 19:00 hora de Washington DC, cuando empezarán a cerrar los colegios en la costa este. “Estoy viendo los resultados preelectorales en Fox News”, escribió en una publicación en Truth Social, en la que aprovechó para quejarse de que no le gusta una de las comentaristas de la cadena, Jessica Tarlov.
Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre en el condado de Palm Beach.
Los residentes de la capital estadounidense no pueden elegir a ningún senador y solo cuentan con un delegado en la Cámara de Representantes, que puede participar en los debates y en las comisiones, pero no votar las leyes en el pleno. El origen de esta situación se remonta a los primeros años tras la independencia de Estados Unidos, cuando sus fundadores decidieron que la sede del Gobierno federal no debía depender de ningún estado.
- Abdul El-Sayed: el candidato que podría convertirse en el primer senador musulmán en la historia de EE.UU. Insólita polémica electoral sacude Alaska, estado clave en EE.UU.: hay un candidato desaparecido y otro preso Cruzada en Texas: quién es James Talarico, el demócrata que amenaza con romper 30 años de hegemonía republicana
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