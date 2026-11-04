Demócratas se encaminan a liderar en el Congreso de EE.UU. y Donald Trump tendrá que gobernar sin mayorías

El escrutinio de las elecciones de medio término en Estados Unidos, indicaba esta madrugada que el Partido Demócrata se encaminaba a conquistar la mayoría en el Senado y el dominio en la Cámara de Representantes, algo que las encuestas de intención de voto preveían. De confirmarse, sería una dura derrota para el presiente Donald Trump y su Partido Republicano, que enfrentarían lo que les queda de gobierno sin mayorías en el Congreso.

La oposición demócrata aspira a lograr la mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) y arrebatarle a los republicanos el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños. Los demócratas necesitan 4 escaños para voltear el Senado, y lograron una primera victoria en Carolina del Norte, con Roy Cooper.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, Cooper, exgobernador del estado, se impuso al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano. Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña. Las encuestas le daban también buena posición en otros estados tradicionalmente republicanos como Texas, Ohio y Kansas.

Una estrella ascendente demócrata, Jon Ossoff, retuvo su escaño en Georgia. El triunfo demócrata en Georgia es esencial para aspirar a la mayoría en la Cámara Alta, actualmente en manos de los republicanos. Los demócratas retuvieron además los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.

Los votantes emitieron su voto en Marina Del Rey, en Burton Chace Park, el 3 de noviembre de 2026, en Los Ángeles, California. Foto: AFP

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois. Todos esos estados se presentaban como victorias claras para los demócratas, según las encuestas.

En Florida, la republicana Ashley Moody ganó el puesto en el Senado que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado, según proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, en una reñida contienda contra la democrática Angie Nixon. Ahora Moody ocupará de forma definitiva el escaño de Rubio, quien era uno de los dos senadores de Florida desde 2011, pero renunció al cargo el 20 de enero de 2025 para asumir como secretario de Estado de Trump. La última vez que un demócrata ganó el Senado en Florida fue en 2012.

En caso de perder la mayoría en ambas cámaras, Trump aseguró que está dispuesto a convertirse en “Mr Veto” y bloquear las iniciativas legislativas de un Congreso opositor, lo que elevaría aún más la temperatura política del país. Trump llegó a estas elecciones con el nivel más bajo de popularidad de un presidente a mitad de mandato, con cerca de un 70% de descontentos.

Demócratas celebran el anuncio de que Keisha Lance Bottoms, se perfila como ganadora de la contienda por la gobernación de Georgia. Foto: AFP

Por su lado, los demócratas entregaron buena parte de sus esfuerzos de campaña al ala más izquierdista del partido, que aportó una intensa movilización para inscripción de votantes. Esa movilización tiene sus riesgos, puesto que ese sector del partido tiene puntos de vista sobre la policía migratoria, la relación con Israel o los impuestos que se desmarcan abiertamente del electorado promedio demócrata.

El 53% de los votantes hispanos se declaraban “extremadamente motivados” para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew. Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

Un letrero indica a las personas el camino hacia un centro de votación durante los comicios de mitad de mandato en Miami Beach, Florida. Foto: AFP

¿El principio del fin?

En caso de victoria demócrata, la oposición quiere empezar por abrir investigaciones contra Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos y la financiación de la guerra en Irán. Estas elecciones podrían suponer el despegue de jóvenes promesas, como el demócrata James Talarico, que podría conseguir un triunfo clave en Texas.

El estado de Texas cerró sus colegios electorales con una alta participación tanto en el voto anticipado como en el condado más poblado que registró cifras récord.

Los residentes de Harris, el condado más poblado del estado, rompieron los récords de participación en unas elecciones de medio mandato, con más de 1,3 millones de votos.

Los asistentes observan una pantalla durante una reunión republicana durante la noche electoral de los comicios de mitad de mandato, en Dallas, Texas. Foto: AFP

Esta cifra se suma a los 1,08 millones de votos que fueron entregados en votación anticipada y, en total, superan el récord anterior de participación en la región, durante las elecciones de medio mandato de 2018.

En Texas, la contienda por uno de los dos escaños del estado al Senado, el demócrata James Talarico ha liderado en las encuestas y amenaza con acabar el control republicano de este puesto, en sus manos desde 1993.

Además de las apretadas votaciones en algunos estados, en Alaska el gobierno federal quiere impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.

El presidente estadounidense Donald Trump se retira tras pronunciar un discurso para las elecciones de mitad de mandato, en Washington, D.C. Foto: AFP

Trump contra Fox News

El presidente Trump arremetió anoche contra la cadena televisiva conservadora Fox News en una muestra de frustración temprana al inicio de la velada de resultados electorales. En menos de dos horas el mandatario publicó tres mensajes furiosos en su red Truth Social sobre Fox, atribuyendo su reciente caída de audiencia a no ser lo suficientemente leal a él.

En una de las publicaciones, enviada cuando cerraron las primeras urnas, Trump dijo que Fox estaba en términos de audiencia “muy abajo, no por mí, sino porque están EN MI CONTRA”.

En otro mensaje, presidente Trump atacó a una comentarista demócrata, habitual en la cadena televisiva de perfil conservador, calificándola de “TONTA COMO UNA PIEDRA”, y en un tercero arremetió contra una encuesta de Fox sobre la opinión de los votantes, a su juicio “de nuevo la peor”.

“Las audiencias de FoxNews están muy abajo (¡un 27%!) porque están dedicando demasiado tiempo a cubrir a los Dumócratas trastornados por Trump”, añadió. Sus publicaciones furiosas llegaron poco antes del inicio de una “gala electoral” en el Salón Este de la Casa Blanca, junto al gabinete y funcionarios del gobierno. AFP, EFE

Personas votan en un centro de votación el día de las elecciones de mitad de mandato, en Brooklyn, Nueva York, el 3 de noviembre de 2026. Foto: AFP