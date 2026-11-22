Uruguay abrirá la penúltima ventana de las Clasificatorias para el Mundial enfrenando a Canadá en su último partido en el Antel Arena el próximo jueves.

En la previa, Ovación habló con Nicolás Scarabino, integrante del cuerpo técnico de la selección, especializado en el scouting de los rivales que dejó sus sensaciones de una visita que llega clasificada, pero que igualmente marca mucho peligro.

“Tienen una cantidad de jugadores de una jerarquía muy importante. Viene ya clasificado, sin tanta presión. Los jugadores que vienen, vienen a buscarse su lugar para estar en el Mundial”, expresó respecto a Canadá.

De las características del equipo destacó un “poderío interno muy importante”. “Kelly Olynyk (de 13 años de trayectoria en NBA) en Roma juega de ‘5’, pero en la selección de ‘4’. Es un interno grande, alto, de 2,13. Además de eso van a tener tres o cuatro internos para elegir, atléticos, grandes, con un rol bien específico, cortinar, caer. Podemos prever un partido donde ellos en la pintura estén realmente muy grandes, jugadores arriba de 2,10. Los ‘4’ tiran, a mí entender son bastante lentos”, explicó respecto a los internos canadienses.

Destacó además “perimetrales picantes”, como Trae Bell-Haynes, jugador del Zaragoza, excompañero de Joaquín Rodríguez. “Es muy bien manejador de pick and roll”, explicó. También marcó a Aaron Best como “un zurdo con una capacidad anotadora importante”. “Van a estar balanceados entre los perimetrales y el juego interior”, manifestó respecto al rival.

Canadá ha variado mucho sus planteles, solo seis jugaron más de la mitad de los partidos. Pero pese a eso Scarabino resalta “que ha mantenido la estructura de sistemas y de entradas rápidas”. “No es un equipo de mucha variante colectiva, tácticamente es muy sencillo a lo que juegan porque apelan al talento individual que tienen”, contó respecto a los sistemas que usa el equipo.

El integrante del cuerpo técnico de la selección explicó que “apelan acciones cortas concretas”, por lo que prevé un partido de alto ritmo, como ante Bahamas.

“Su estilo de juego no es como Argentina, que es un equipo más colectivo, que hace mover más la pelota. Rápidamente entran a buscar ventajas iniciales”, manifestó respecto al rival.

“Es parecido a lo que fue Bahamas en Santiago del Estero (Preolímpico)”, asemejó como uno de las selecciones que se enfrentaron en el ciclo de Gerardo Jauri y dijo que Uruguay debe apelar a su “defensa colectiva”.

Los 14 jugadores que llegan a Montevideo

A la espera de la lista oficial, Ovación pudo acceder al equipo con el que viajará Canadá hasta Montevideo. Los 14 jugadores sería: Kadre Gray (Jiangsu Dragons, China), Aaron Best (Morabanc Andorra, España), Trae Bell-Haynes (Casademont Zaragoza, España), Keevan Veinot (STK Czarni Słupsk, Polonia), Stefan Smith (BV Chemnitz 99, Alemania), Jahvon Blair (Hamburg Towers, Alemania), Thomas Scrubb (Lobos Plateados, México), Enoch Boakye (Umana Reyer Venezia, Italia), David Muenkat (Hamburg Towers, Alemania), Nick Ongenda (Kids&Us Manresa, España), Bediako Charles (New Zealand Breakers, Nueva Zelanda), Thomas Keneddy (London Lions, Inglaterra), Kelly Olynyk (BC Roma, Italia), Kyle Wiltjer (Umana Reyer Venezia, Italia).

