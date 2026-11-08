Los favoritos del segundo ciclo de Gerardo Jauri: qué jugadores usó más en sus tres años al mando

El ciclo de Gerardo Jauri devolvió la ilusión al basquetbolero de volver a ver a la selección en el Mundial luego de 41 años de espera. Si bien el técnico siempre resaltó al equipo por sobre las individualidades -incluso prescindiendo de uno de los mejores jugadores de la actualidad, Agustín Ubal- ha construido la ruta hacia Qatar 2027 con emblemas en cuanto a la elección de sus jugadores.

La era Jauri ha dejado atrás aquellos tiempos cuando era difícil sostener ciclos de trabajo, donde las renuncias estaban a la orden del día, jugándose además los pasajes a los torneos grandes en una sola ventana. El fiel reflejo de ese compromiso, de las ganas de ponerse la Celeste está en Joaquín Rodríguez. El segundo capitán que tiene Uruguay, marcó asistencia casi perfecta en el ciclo Jauri. Apenas se perdió un partido oficial, frente a Paraguay en Pilar, por la Clasificatoria a la AmeriCup.

El mercedario ha sido el alma del equipo, lidera todos los rubros desde la llegada del entrenador y no solo por su presencia. De los habituales es el único que aporta un punto cada menos de dos minutos (1:46), solo superado por dos jugadores que llegan con poco rodaje en la Celeste.

Federico Soto -que solo jugó dos partidos del Preolímpico en el inicio del ciclo- aportó una unidad cada 1:41 y Lucas Rodríguez -que hizo su debut en la ventana de agosto- anota una cada 1:43. Con casi 535 minutos, Joaquín Rodríguez fue el jugador más utilizado por Jauri, pero el otro que ha sido una fija es Emiliano Serres. Uno de los jugadores con más rodaje con la Celeste jugó todos los torneos bajo la orden del actual DT. Solo estuvo ausente en la ventana donde Uruguay inició su camino en las Clasificatorias frente a Panamá. El fraybentino fue emblema del proceso desde el inicio, fue el que más puntos aportó en el Preolímpico, pese a compartir equipo con jugadores con muchos puntos en la mano como Joaquín Rodríguez y Nicola Pomoli.

Joaquín Rodríguez enfrentando a Puerto Rico por las Clasificatorias. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde entonces en puntos solo fue superado por el jugador de Gran Canaria (304 a 196), mientras que en rebotes también está en el segundo escalón del podio, también detrás del mercedario (93 a 71). A Bruno Fitipaldo lo han afectado las lesiones, pero en la AmeriCup demostró ser de los jugadores mejor considerados del plantel. En el torneo disputado en Nicaragua, el capitán fue el jugador que más minutos tomó (112 en cuatro partidos) y además es el más efectivo en cuanto a asistencias del ciclo, repartiendo una cada 3:55. El podio de minutos es completado por Nicola Pomoli, que jugó todos los partidos, excepto la AmeriCup -por desgarro- y también ocupa el tercer lugar en rebotes.

Otro emblema Celeste es Santiago Vescovi, que se incorporó más tarde a la era Jauri, al no poder estar en el inicio durante su etapa en NCAA. Pero se ha consolidado como uno de los favoritos del DT, en la AmeriCup fue el segundo que más jugó -detrás de Fitipaldo- y en las Clasificatorias solo es superado por Joaquín Rodríguez. Además pese a dar varios partidos de ventaja, es el segundo que más asistencias repartió del ciclo.

En cuanto a los internos, los números favorecen a Gonzalo Iglesias como el más utilizado -solo se perdió una ventana de PreAmeriCup-, pero el que seguramente cierre como líder sea Martín Rojas, el tercer jugador que más jugó en las Clasificatorias, detrás de Joaquín Rodríguez y Santiago Vescovi.

Emiliano Serres y Santiago Vescovi ayudan a Martín Rojas en el partido entre Uruguay y Argentina por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Los favoritos en el ciclo Jauri

Joaquín Rodríguez: lidera rubros

El mercedario se perdió apenas un partido oficial en el ciclo. Es con diferencia el que más jugó, además de liderar el goleo, rebotes y asistencias. Un emblema del compromiso que impone el grupo.

Bruno Fitipaldo: el capitán

El base es el capitán del proceso. Fue el que más jugó y más asistencias repartió durante la AmeriCup y a pesar de que las lesiones lo dejan lejos de ser el que más jugo, completa el podio en pases gol.

Emiliano Serres: compromiso

El fraybentino comenzó siendo el goleador del ciclo en aquel Preolímpico en Santiago del Estero y hoy es el segundo que más minutos acumula, sobreponiéndose a lesiones por defender a la Celeste.

Nicola Pomoli: un fijo de Jauri

El jugador de Peñarol solo se perdió la AmeriCup por un desgarro, después nunca faltó a la selección. Completa el podio de minutos, es segundo en rebotes y fue el que más jugó en el Preolímpico.

Federico Soto: curiosa cifra goleadora

El ciclo de Gerardo Jauri tiene un curioso dato en relación a Federico Soto. El jugador de Defensor Sporting inició el ciclo en el Preolímpico, donde fue el jugador que menos minutos tomó, con 18:33 y dos partidos disputados. Pero sus 11 puntos lo llevan a hacer el que más unidades aportó por minuto, una cada 1:41, superando la que anota Lucas Rodríguez cada 1:43.

Santiago Vescovi: múltiple aporte

El jugador de Peñarol pese a incorporarse tarde al ciclo por sus compromisos en el exterior, completa el podio de goleadores, rebotes y es segundo en asistencias, pese a estar relegado en minutos.

Gonzalo Iglesias: pívot más usado

El interno más usado del ciclo es hasta ahora Gonzalo Iglesias con 363 minutos. Pero Martín Rojas, que no jugó por lesión la AmeriCup, arremete con 349, siendo el que más jugó en las Clasificatorias.