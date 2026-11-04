Daniel Lovera vuelve a la Liga Uruguaya de Básquetbol en lugar del primer entrenador cortado del torneo

Daniel Lovera volverá al ruedo en la Liga Uruguaya de Básquetbol. El experiente entrenador dirigirá a Atenas, que en la mañana del martes confirmó la destitución de Mauricio Rodríguez, el entrenador con el que había conseguido el ascenso a primera.

La derrota contra Larrañaga caló hondo en el equipo de Palermo, que jugó una final en el Doña Natividad Rivera y fue aplastado. La diferencia no solo preocupó a los dirigentes de las Alas Negras, sino la diferencia que hubo en cancha. El equipo Ateniense se quedó con dos tiempos para pedir cuando el Milrrayitas era muy superior y en el tercer cuarto Rodríguez prácticamente no tocó su quinteto en cancha.

Esto llevó a la dirigencia a tomar la decisión de cortar el ciclo del entrenador, que en la Liga de Ascenso 2025 había subido sorpresivamente con el equipo. Previo a otra final ante Goes en Plaza de las Misiones el próximo martes y con una semana prácticamente para trabajar, el palermitano se movió rápido para ir por el reemplazante de Rodríguez.

La primera opción había sido Germán Fernández, entrenador que no llegaba con buenos antecedentes de la Liga de Ascenso, siendo parte del descenso de Capitol a tercera en 2025, pero rechazó la propuesta. Por lo que el nombre al que se terminó apuntando fue al de un DT de experiencia, Daniel Lovera.

El entrenador viene de dirigir a Colón en la Liga de Ascenso, quien terminó perdiendo la categoría en los play-out ante Olivol Mundial. Dicha temporada llegó con el torneo iniciado a un equipo que no había conseguido sumar triunfos en el torneo y pese a no conseguir el objetivo, el equipo terminó bajando con una cara distinta a la que había empezado el año.

Anteriormente había tenido un par de temporadas en Jorge Guzmán de Ecuador (que fue rival de Nacional en la Liga Sudamericana de Básquetbol), logrando ser campeón con el equipo. Su última participación en Liga Uruguaya de Básquetbol fue con Olimpia en 2023, con quien descendió a la Liga de Ascenso.

Con un largo currículum en Uruguay, que tiene como experiencias pasajes en Unión Atlética, Olimpia, Capitol, Verdirrojo, 25 de Agosto, Montevideo, Urunday Universitario, Reducto, Yale, Maldonado, Larre Borges, Goes, Marne y Hebraica Macabi, Lovera volverá al círculo de privilego tras tres años, en busca de la dura tarea de dejar a las Alas Negras en primera división, siendo estas una de las principales candidatas a quedarse con uno de los dos descensos en disputa.