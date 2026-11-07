Partido Nacional repudió la agresión a Valeria Ripoll y reclamó explicaciones a las autoridades del INAU

El Directorio del Partido Nacional expresó este sábado su "más enérgico repudio" ante la agresión que sufrió el viernes la dirigente nacionalista Valeria Ripoll y su hija Celeste en la puerta de su casa, ubicada en la zona de Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo. Según denunció Ripoll, fue agredida por una adolescente que reside en un hogar del INAU cercano a su vivienda.

A través de una declaración, el partido reclamó explicaciones a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los vecinos y la supervisión de las adolescentes que viven en un establecimiento cercano.

"Manifestamos nuestra plena solidaridad con Valeria y su familia ante estos hechos absolutamente inadmisibles", señaló el Directorio en el comunicado, fechado el 7 de noviembre.

El partido sostuvo que la gravedad de lo ocurrido se acentúa porque, según indicó, las situaciones de violencia ya habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para evitar nuevos episodios.

En ese sentido, reclamó al INAU una explicación sobre lo sucedido y la adopción inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la "adecuada atención y supervisión" de las adolescentes bajo su responsabilidad.

La declaración indicó que la protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que "no admiten omisiones ni dilaciones".

Antes del incidente de este viernes, la excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista del programa Esta boca es mía de Canal 12, había difundido un video en el que mostró piedras que, según denunció, habían sido arrojadas contra la fachada de su casa.

"Puerta de mi casa. Todas estas chicas del INAU en la calle. Piedras en la puerta de mi casa. Se apartaron cuando vieron que agarraba el celular...", comenzó diciendo Ripoll mientras registraba la situación.

También señaló que se habían registrado incidentes en un comercio de la zona y que este tipo de situaciones se repetían con frecuencia. Luego de la grabación se produjo una discusión con una de las adolescentes.

Según el relato de Ripoll, la joven intentó quitarle el celular y la agredió, por lo que la dirigente terminó con un hematoma en el rostro, mientras que su hija también resultó herida por una piedra y sufrió un corte en el hombro.

Tras el episodio, Ripoll presentó una denuncia policial por lo ocurrido y reclamó que luego de las agresiones las jóvenes se fueron del lugar, sin supervisión de nadie. "Andan todo el día en la calle y las autoridades pintadísimas... No da para más", dijo.