Valeria Ripoll fue agredida en la puerta de su casa y terminó con un hematoma en la cara: "No da para más"

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista de Esta boca es mía (Canal 12), Valeria Ripoll, fue víctima de una agresión este viernes en la puerta domicilio, ubicado en la zona de Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo. La dirigente terminó con un hematoma en el rostro luego de un altercado con una adolescente de un hogar del INAU cercano a su vivienda.

El episodio se produjo en horas de la tarde de este viernes, luego de una serie de incidentes que, según denunció Ripoll, se repiten con frecuencia en el barrio y tienen como protagonistas a adolescentes que residen en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), lindero a su domicilio.

La comunicadora grabó un video con su celular en el que mostró varias piedras que, según relató, habían sido arrojadas contra la fachada de su vivienda. También denunció que las adolescentes habían provocado destrozos en un comercio cercano.

"Puerta de mi casa. Todas estas chicas del INAU en la calle. Piedras en la puerta de mi casa. Se apartaron cuando vieron que agarraba el celular...", comenzó diciendo Ripoll mientras registraba la situación.

Visiblemente molesta por la reiteración de los episodios, aseguró que los incidentes no eran aislados. "Anoche pasó lo mismo. Le patearon el comercio al muchacho de al lado. Todos los días esta misma historia", expresó. "En cualquier momento nos van a romper la puerta", añadió, mientras mostraba las piedras que habían quedado en el lugar.

Ripoll también cuestionó a las autoridades del INAU por la situación que, a su juicio, "están pintadas y ausentes". Reclamó mayor responsabilidad en el cuidado y supervisión de las adolescentes. "Se supone que están bajo responsabilidad del Estado", manifestó y añadió que "dejan (a las menores) que hagan lo quieran en la calle".

Sin embargo, el episodio no terminó allí y pasó a mayores. Luego de la grabación se produjo una discusión entre Ripoll y una de las menores. Según el relato de Ripoll, la joven intentó sacarle el celular y terminó agrediendo a la dirigente nacionalista. Además, una de sus hijas también fue alcanzada por una piedra y presenta un corte a nivel del hombro.

Ripoll deunció en un testimonio posterior que luego de las agresiones las jóvenes se fueron del lugar, sin supervisión de nadie. "Andan todo el día en la calle y las autoridades pintadísimas... No da para más", dijo. Presentó denuncia policial ante lo sucedido e incluso mostró al patrullero parado en la puerta de su casa.

TV Show accedió a una fotografía en la que se observa un hematoma en el rostro de Ripoll, producto de la agresión que denunció haber sufrido.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los vecinos por los problemas de convivencia en la zona.