Valeria Ripoll, durísima con Blanca Rodríguez: "En lugar de jerarquizar la política, la hundió en el barro"

Valeria Ripoll lanzó duras críticas contra la senadora del Frente Amplio y exconductora de Subrayado Blanca Rodríguez, a quien definió como una de sus mayores “decepciones” de la política y cuestionó por su planteo de avanzar en la penalización de los denominados discursos de odio.

La panelista de Esta boca es mía y excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional habló del tema durante una entrevista en Hacemos lo que podemos, programa de Undertake Media, donde fue especialmente crítica con la actuación política de Rodríguez.

La polémica había comenzado días antes, cuando la senadora frenteamplista sostuvo durante una actividad en San José que “hay que penalizar los discursos de odio” en las redes sociales, los medios de comunicación y otros ámbitos de exposición pública. Rodríguez argumentó que ese tipo de mensajes “siembran odio” y pueden terminar habilitando determinadas conductas. También aclaró que todavía no existe un proyecto de ley concreto y que el asunto se encuentra en etapa de conversación.

Blanca Rodríguez en un comité de base en Piriápolis. Florencia Cruz

La propuesta generó cuestionamientos desde la oposición. Entre otros, el senador colorado Andrés Ojeda señaló que la legislación uruguaya ya contempla figuras vinculadas a la incitación al odio y mencionó los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal.

Consultada sobre Rodríguez, Ripoll fue categórica. “¿Si votaría al Frente Amplio? No, nunca. Son jodidos”, comenzó diciendo la dirigente nacionalista, antes de concentrar sus críticas en la senadora.

A juicio de Ripoll, el desembarco de la histórica periodista en el Parlamento no produjo el efecto que algunos esperaban. “No jerarquizó la política. No, para nada. La enterró en el barro más profundo”, expresó.

La exdirigente sindical cuestionó además algunas intervenciones públicas de Rodríguez y aseguró que le sorprendió especialmente la forma en que se expresó durante la reciente controversia.

“A ella le salía el odio por los poros”, afirmó Ripoll, quien también criticó lo que considera una “victimización” ante los cuestionamientos políticos.

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio había salido públicamente en respaldo de Rodríguez y denunció que la senadora fue objeto de una “campaña de descalificación y desprestigio”. El FA sostuvo que algunas de las agresiones recibidas constituyeron “violencia política basada en género” y defendió el derecho de la legisladora a promover una discusión sobre la regulación de los discursos de odio.

Ripoll rechazó ese enfoque y sostuvo que las críticas hacia la gestión o actuación de una mujer en un cargo público no deberían ser interpretadas automáticamente como violencia de género.

“Si asumís una responsabilidad política, tenés que tener las condiciones para asumir esa responsabilidad política. Si no estás a la altura, da un paso al costado”, expresó.

Y profundizó: “No hay que salir a victimizarse, hay que hacerse cargo. Si están haciendo las cosas mal y si los cargos les quedaron grandes y las responsabilidades les quedaron grandes, den un paso al costado”.

Ripoll también reclamó que, a su entender, no se utilice partidariamente el concepto de violencia de género. “No malutilicen la violencia de género, no la utilicen partidariamente”, dijo, y cuestionó lo que considera una falta de reciprocidad cuando dirigentes de otros partidos reciben ataques.

“A la que es víctima, es víctima y no importa de qué partido político es”, señaló. Luego volvió directamente sobre Rodríguez y lanzó una de las frases más duras de la entrevista: “Me indigna de alguien que dijo que venía a jerarquizar la política y la está hundiendo en el barro”.

Valeria Ripoll en "Esta Boca es Mía". Foto: Ignacio Sánchez

Sobre el final, Ripoll elevó todavía más el tono de sus cuestionamientos y calificó a Rodríguez como “la mayor decepción de la política de unos cuantos años”.

“Para mí es una decepción enorme”, aseguró. También cuestionó que, a su juicio, la senadora no haya acompañado algunas de sus expresiones públicas con propuestas concretas.

“No ha planteado nada”, sostuvo Ripoll, antes de referirse a temas como la pobreza infantil y las personas en situación de calle.

La dirigente nacionalista incluso ironizó sobre declaraciones de Rodríguez acerca de la realidad social: “¿Dónde vive que por la ventana ve menos gente? ¿Vive en un piso 25 que no ve gente en la calle por la ventana?", se preguntó. “Que vaya y camine por cualquier barrio y vea la cantidad de gente que está viviendo abajo de cualquier techito, de cualquier edificio”, agregó.

Finalmente, Ripoll volvió sobre la expectativa que había generado la llegada de Rodríguez a la actividad partidaria después de su extensa trayectoria periodística. “Si esos son los que vienen a jerarquizar, yo quiero saber los que no”, remató.