Viaje del papa León XIV a Uruguay hoy 6 de noviembre: transmisión en vivo y ceremonia oficial

Por la visita y las sucesivas actividades del papa, Montevideo verá revolucionado su tránsito vehicular y su sistema de transporte público, que sufrirá una serie de desvíos.

Habrá calles en las que no se podrá estacionar pero también zonas a las que no se podrá ingresar, por ejemplo un área de Ciudad Vieja y el Centro que estará cerrada al tránsito vehicular el viernes de tarde.

Hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Esto implicará que las líneas de transporte que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

La IMM detalló además que desde las 15:00 del viernes y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País

Una buena parte del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación vehicular de 15:00 a 00:00 del sábado. Por tanto las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

También estará cortada el área de Bulevar Artigas en donde se encuentra la Nunciatura Apostólica del Uruguay y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.