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Viaje del papa León XIV a Uruguay hoy 6 de noviembre: transmisión en vivo y ceremonia oficial

El sumo pontífice llega este viernes 6 de noviembre a Uruguay, donde se quedará hasta el domingo 8. Seguí en vivo la transmisión desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

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Lorena Zeballos Báez
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El papa León XIV, rumbo a Uruguay
Zonas de exclusión en Montevideo por la visita del papa León XIV
Cómo es el itinerario de León XIV en Montevideo este viernes
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El Papa León XIV saluda a la multitud durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 21 de mayo de 2025.
León XIV
Foto: AFP fotos

El papa León XIV llega a Uruguay este viernes 6 de noviembre de 2026, en el inicio de una histórica gira por América Latina que también lo llevará a Argentina y Perú.

El sumo pontífice visitará el país en una jornada marcada por encuentros, actividades religiosas y el contacto con los fieles. Seguí en esta cobertura de El País el minuto a minuto de su llegada, las principales actividades de su agenda y todas las repercusiones de la visita.

Seguí las últimas noticias de la visita del papa León XIV

El papa León XIV, rumbo a Uruguay

El papa León XIV se encuentra en estos momentos volando hacia el Aeropuerto de Carrasco y llega este viernes 6 de noviembre a Uruguay, puntapié de su gira por Latinoamérica que también incluye la visita a Argentina y Perú. El sumo pontífice comienza su viaje a bordo del apodado "Pastor Uno", el avión comercial preparado para sus viajes internacionales.

La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (las 3:00 de la madrugada en Uruguay), en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde el papa partió con destino a la capital uruguaya, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú. El papa vuela en el Airbus A330-900 de ITA Airways.

El primer destino es el Aeropuerto Internacional de Carrasco/Montevideo, a donde se espera que llegue sobre las 16:30 horas. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El papa León XIV vuela a Uruguay: seguí en vivo el radar de su avión desde Roma a Carrasco

Zonas de exclusión en Montevideo por la visita del papa León XIV

Por la visita y las sucesivas actividades del papa, Montevideo verá revolucionado su tránsito vehicular y su sistema de transporte público, que sufrirá una serie de desvíos.

Habrá calles en las que no se podrá estacionar pero también zonas a las que no se podrá ingresar, por ejemplo un área de Ciudad Vieja y el Centro que estará cerrada al tránsito vehicular el viernes de tarde.

Hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Esto implicará que las líneas de transporte que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

La IMM detalló además que desde las 15:00 del viernes y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio.

Cartel de calle cerrada en Montevideo
Cartel de calle cerrada en Montevideo.
Foto: Archivo El País

Una buena parte del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación vehicular de 15:00 a 00:00 del sábado. Por tanto las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

También estará cortada el área de Bulevar Artigas en donde se encuentra la Nunciatura Apostólica del Uruguay y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Cómo es el itinerario de León XIV en Montevideo este viernes

El papa llegará este viernes sobre las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo proveniente desde Roma. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia, donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El recorrido será: Avenida de las Américas, Rafael Barradas, Rambla, Paraguay y 18 de Julio. A las 17:30 será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, el primer acto público de León XIV en Uruguay. Está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y el papa dará su primer discurso. Sobre las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas. Para las 19:00 se dirigirá por la calle Sarandí hasta el Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad de manos del intendente de la capital, Mario Bergara.

Minutos después habrá una víspera con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, también frente a la Plaza Matriz.

Luego se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, que queda en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná.

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