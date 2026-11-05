El pronóstico para el viernes 6 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, viernes 6 de noviembre de 2026, el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por un aumento de la nubosidad y condiciones inestables en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 10°C a 28°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo claro a algo nuboso y viento del noreste al sureste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con desmejora asociada a precipitaciones y tormentas, mientras el viento será del este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h; las temperaturas serán de mínima de 13°C y máxima de 28°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, presencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste y norte de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche se prevé aumento de nubosidad, neblinas y desmejora con precipitaciones y tormentas, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; las temperaturas serán de mínima de 13°C y máxima de 27°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso a nuboso, con viento del noreste y norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con desmejora por precipitaciones y tormentas, viento del noreste al sureste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; las temperaturas serán de mínima de 13°C y máxima de 27°C.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo claro y algo nuboso a nuboso, acompañado por viento del sector norte de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé una desmejora con aumento de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, además de viento del noreste al sureste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; las temperaturas serán de mínima de 10°C y máxima de 26°C.

En el este, la mañana se desarrollará con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, junto con viento del sector norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche habrá aumento de nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del sureste al noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; las temperaturas serán de mínima de 12°C y máxima de 26°C.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo claro y algo nuboso a nuboso, con viento del noroeste al oeste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche las condiciones desmejorarán con aumento de nubosidad y precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará del oeste al suroeste de 10 a 30 km/h; las temperaturas serán de mínima de 15°C y máxima de 20°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa a nubosa, con viento del noroeste al oeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se anuncia una desmejora con aumento de nubosidad y precipitaciones aisladas, acompañada por viento del oeste al suroeste de 20 a 40 km/h; las temperaturas serán de mínima de 11°C y máxima de 24°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.