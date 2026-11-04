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El pronóstico para el jueves 5 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una mañana con cielo claro y algo nuboso, acompañada por viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 24°C.

El País
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04/11/2026, 19:17
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 5 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones mayormente estables, con una amplitud térmica nacional que irá desde una mínima de 10°C hasta una máxima de 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre clara y algo nubosa, con algunos períodos de mayor nubosidad y viento del sur de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre claro y algo nuboso, con viento que rotará del sur al este y noreste, también de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 25°C.

El pronóstico del tiempo para hoy miércoles 4 de noviembre, según Inumet: mejora transitoria del tiempo

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con intervalos de cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, acompañadas por viento del suroeste de 10 a 20 km/h. En la tarde y la noche el cielo pasará a claro y algo nuboso, con períodos nubosos, persistencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del suroeste al este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 24°C.

Dia de niebla en Montevideo / Motociclista andando en el transito por Bvr. Artigas en dia de niebla en el barrio Tres Cruces de la ciudad de Montevideo, neblina, invierno, humedad, clima, estado del tiempo, ND 20250712, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Motociclista circulando con niebla.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche continuará el tiempo claro y algo nuboso, con viento que rotará del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 25°C.

En el centro-sur, el jueves comenzará con cielo claro y algo nuboso, aunque con períodos nubosos, además de neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con viento del suroeste al norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 24°C.

Nubes, cielo nuboso.
Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, junto con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos nubosos, neblinas y bancos de niebla, y viento del suroeste al noroeste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 24°C.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana será clara y algo nubosa, con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del suroeste al noroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 18°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una mañana con cielo claro y algo nuboso, acompañada por viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de cielo claro y algo nuboso, con viento del oeste al noroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 24°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo
Cielo nublado en la rambla de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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