El pronóstico para el jueves 5 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 5 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones mayormente estables, con una amplitud térmica nacional que irá desde una mínima de 10°C hasta una máxima de 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre clara y algo nubosa, con algunos períodos de mayor nubosidad y viento del sur de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre claro y algo nuboso, con viento que rotará del sur al este y noreste, también de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 25°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con intervalos de cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, acompañadas por viento del suroeste de 10 a 20 km/h. En la tarde y la noche el cielo pasará a claro y algo nuboso, con períodos nubosos, persistencia de neblinas y bancos de niebla, y viento del suroeste al este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 24°C.

Motociclista circulando con niebla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche continuará el tiempo claro y algo nuboso, con viento que rotará del suroeste al noreste de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 25°C.

En el centro-sur, el jueves comenzará con cielo claro y algo nuboso, aunque con períodos nubosos, además de neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con viento del suroeste al norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 24°C.

Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, junto con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos nubosos, neblinas y bancos de niebla, y viento del suroeste al noroeste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 24°C.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana será clara y algo nubosa, con viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con viento del suroeste al noroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 16°C a 18°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una mañana con cielo claro y algo nuboso, acompañada por viento del suroeste y oeste de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de cielo claro y algo nuboso, con viento del oeste al noroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 24°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.