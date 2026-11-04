Ferro Carril vs. Nacional en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto del cruce por octavos de final

Nacional se mide ante Ferro Carril de Salto este miércoles 4 de noviembre en el marco de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú y contará con el arbitraje de Esteban Guerra. En el VAR estarán Diego Riveiro y Eduardo Varela.
Tras golear 3-0 a Rentistas en la instancia anterior, el equipo de Daniel Carreño pretende imponerse ante el equipo salteño, que accedió al cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay por la ruta amateur, lo que les otorgó la localía en consonancia con el reglamento de la competición, que en este aspecto le da prioridad primero a los equipos de OFI y luego a los de la “C” y la “D”.
En esta instancia de octavos si existe empate entre los equipos el clasificado se definirá por penales.
El vencedor de este cruce tendrá como rival en cuartos de final al Deportivo Maldonado de Gabriel Di Noia.
Para jugar este partido en el interior del país el Bolso prescindió de algunos referentes de su plantel como el capitán Sebastián Coates y Francisco Calvo, al tiempo que sí viajaron con la delegación otras piezas claves como Maxi Gómez, su goleador, y Lucas Rodríguez.
Este torneo adquirió relevancia para el tricolor considerando que el campeón será Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2027.
El probable once titular de Ferro Carril de Salto ante Nacional
El equipo locatario, que está liderado por Emilio Silva, tiene esta probable oncena para medirse ante el tricolor: Leonardo Fagúndez; Lautaro Fernández Reis, Richard Rodríguez, Hernán Barros, Franco Silva; Joaquín de León, Javier Quintero, Leandro de Mora, Nahuel Machado; Natanael Tabárez, Santiago Falcón.
El once titular de Nacional para enfrentar a Ferro Carril por Copa AUF Uruguay
El Nacional de Daniel Carreño opta por la siguiente oncena para jugar ante Ferro Carril en el Estadio Artigas de Paysandú: Alexis Martín Arias; Nicolás "Ojito" Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera, Román Clematte; Bruno Zuculini, Agustín Dos santos, Rubén Botta; Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera, Rodrigo Martínez.
Cómo llega Ferro Carril al partido frente a Nacional
Ferro Carril de Salto accedió a la Copa AUF Uruguay después de haber alcanzado las semifinales de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2026.
En lo que respecta a su participación en la Divisional A de la Liga de Salto, se ubica segundo con 32 puntos, a solo uno del líder Arsenal.
Cómo llega Nacional al cruce por los octavos de final
El equipo liderado por Daniel Carreño viene de golear 3-0 a Rentistas en la instancia anterior, que se disputó en el Gran Parque Central. En lo que respecta al Torneo Clausura, viene de obtener una victoria agónica contra Danubio en Jardines del Hipódromo por el doblete de Maxi Gómez, la figura del equipo, quien hoy esperará su oportunidad en el banco de suplentes.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ferro Carril vs. Nacional!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Ferro Carril de Salto y Nacional por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.
Se juega en el Estadio Artigas de Paysandú a partir de las 21:00 horas y podrá verse en vivo a través de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.