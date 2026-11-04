Ferro Carril vs. Nacional en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto del cruce por octavos de final

Nacional se mide ante Ferro Carril de Salto este miércoles 4 de noviembre en el marco de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú y contará con el arbitraje de Esteban Guerra. En el VAR estarán Diego Riveiro y Eduardo Varela.

Tras golear 3-0 a Rentistas en la instancia anterior, el equipo de Daniel Carreño pretende imponerse ante el equipo salteño, que accedió al cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay por la ruta amateur, lo que les otorgó la localía en consonancia con el reglamento de la competición, que en este aspecto le da prioridad primero a los equipos de OFI y luego a los de la “C” y la “D”.

En esta instancia de octavos si existe empate entre los equipos el clasificado se definirá por penales.

El vencedor de este cruce tendrá como rival en cuartos de final al Deportivo Maldonado de Gabriel Di Noia.

Para jugar este partido en el interior del país el Bolso prescindió de algunos referentes de su plantel como el capitán Sebastián Coates y Francisco Calvo, al tiempo que sí viajaron con la delegación otras piezas claves como Maxi Gómez, su goleador, y Lucas Rodríguez.

Este torneo adquirió relevancia para el tricolor considerando que el campeón será Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2027.