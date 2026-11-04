Nacional vs. Ferro Carril por octavos de final de la Copa AUF Uruguay: hora y dónde verlo en vivo

El Nacional de Daniel Carreño tiene una prueba más antes del parate y hoy visita a Ferro Carril de Salto en el marco de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú y podrá verse en vivo a través de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.

Luego de la victoria agónica contra Danubio en Jardines por el Torneo Clausura, el tricolor aún mantiene la esperanza de conquistar el certamen. Por esa razón, el técnico le dio descanso a varios referentes del plantel como Sebastián Coates, su capitán, Francisco Calvo, Luciano Boggio, Gastón Martirena y Camilo Cándido, quienes no viajaron con la delegación.

Los que sí están a disposición son el goleador Maxi Gómez y Lucas Rodríguez, dos piezas fijas en la oncena. También figuran en la nómina de viajeros dos juveniles como Federico Pedrouzo y Luciano Montaos.

Maxi Gómez en el partido entre Nacional y Danubio en Jardines. Foto: Estefanía Leal.

Nahuel Gelos, quien fue expulsado en la ronda anterior contra Rentistas, deberá cumplir la suspensión correspondiente.

Ferrocarril FC accedió al cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay por la ruta amateur, lo que les otorgó la localía en consonancia con el reglamento de la competición, que en este aspecto le da prioridad primero a los equipos de OFI y luego a los de la “C” y la “D”.

En esta instancia de octavos si existe empate entre los equipos el clasificado se definirá por penales.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, más allá de que habrá una gran rotación en la oncena, Carreño le ratificará su confianza a Alexis Martín Arias, quien será titular. También se espera que Maxi Silvera, Tomás Viera y Agustín Rogel tengan un alto grado de participación.

El escenario fijado fue reinaugurado el 1 de febrero del 2025 y tiene capacidad para 15.000 espectadores. En esa reforma se le hizo un acceso nuevo y se modificó una parte de la Tribuna Oeste, que hacía 20 años estaba inhabilitada.

También se eliminó el túnel de acceso al césped, por lo que ahora cuenta con salidas directas desde los vestuarios hasta el nivel de cancha.