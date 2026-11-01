Carreño tras la victoria de Nacional: de la lucha, el sacrificio y el "poco fútbol" al único objetivo que tiene

La mano de Daniel Carreño se sigue viendo en Nacional y el técnico tuvo este domingo gran injerencia en el triunfo frente a Danubio por 2 a 1 en Jardines del Hipódromo por más que sigue utilizando una frase de cabecera: “Nosotros tenemos que ganar y nada más que ganar. Y por suerte hoy ganamos”, dijo en diálogo con la televisación ya que tras el encuentro no hubo conferencia de prensa.

“El partido se jugó con mucha intensidad, pero con un poco de recaudos de los dos equipos porque los dos necesitaban ganar ya que el empate no le servía a nadie”, comenzó diciendo el técnico tricolor luego del encuentro.

“La verdad que lo encontramos en el final, pero el primer tiempo lo jugamos muy bien. Recibimos el gol por un error nuestro nomás”, agregó.

Daniel Carreño en Jardines del Hipódromo. Foto: Estefanía Leal.

Pero lo que demostró su mano al mando del equipo fue la inclusión de Nahuel Gelos como extremo derecho volcándose al ataque y buscando también cerrarle la salida a Danubio, que buscaba atacar por las bandas.

La injerencia de Gelos fue tal que el salteño terminó siendo clave en el gol del triunfo de Nacional para habilitar a Maximiliano Gómez, autor de un doblete en Jardines ya que abrió la cuenta a los 23 minutos y puso el segundo a los 87'.

Acerca del momento del equipo y lo que se le viene a Nacional, Daniel Carreño expresó: “Ahí vamos nosotros, con mucho sacrificio, con mucha actitud, con un poco de fútbol. Ahí vamos luchando”.